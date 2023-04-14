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Казахстан выиграл первый матч у Польши за выход на ЧМ по теннису

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Апреля 2023, 17:22
Казахстан выиграл первый матч у Польши за выход на ЧМ по теннису Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, обыграла 19-ю ракетку мира Магду Линетт из Польши на Кубке Билли Джин Кинг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.

Юлия Путинцева победила в двух сетах - 7:5, 6:3 и вывела Казахстан вперед в противостоянии с Польшей.

Встреча в Астане длилась 1 час и 47 минут. Юлия Путинцева уступала 0:4 и 2:5 по ходу первого сета, однако отыграла три сетбола и сделала камбэк.

Cегодня также сыграет лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина, ее соперницей станет Вероника Фальковская.

Победитель противостояния квалифицируется в финальную часть чемпионата мира - Кубка Билли Джин Кинг. Автоматически участие на этом турнире себе гарантировали сборные Швейцарии (действующий обладатель кубка) и Австралии (прошлогодний финалист).

Ранее сообщалось, что матч Казахстан - Польша за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг пройдет в столице 14-15 апреля. За сборную Казахстана кроме Елены Рыбакиной также сыграют Юлия Путинцева, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова, Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова.

На пресс-конференции, посвященной матчу Кубка Билли Джин Кинг, польская теннисистка Магда Линетт высказалась о своей сопернице казахстанской теннисистке Юлии Путинцевой. Спортсменка сказала, что матч будет для нее неким вызовом.

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Спорт   Теннис   Путинцева Юлия  
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