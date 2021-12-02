Казахстан выиграл первую встречу у Сербии в четвертьфинале Кубка Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы выиграли первую встречу у Сербии в четвертьфинале Кубка Дэвиса. 183-й номер мирового рейтинга в потрясающем триллере обыграл 69-ю ракетку мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

За 3 часа и 18 минут поединка Михаил трижды брал подачу оппонента, сделал пять эйсов и одну двойную ошибку. Миомир записал в свой актив четыре брейка и десять эйсов, четырежды ошибившись при подаче. По ходу игры в третьем сете Михаил проигрывал со счетом 2:5, сумел отыграть четыре матчбола и сделать обратный брейк, довести матч до тай-брейка и вырвать важную победу для своей страны.

Матчи в четвертьфиналах Кубка Дэвиса состоят из трёх игр и продолжаются до двух побед. Счёт в матче стал 1:0. Следующими на корт выйдут Александр Бублик и Новак Джокович. Если Александр одолеет первую ракетку мира, то наша сборная впервые в истории выйдет в полуфинал.