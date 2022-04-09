Казахстан выиграл первое «золото» турнира по боксу в Таиланде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Пхукете (Таиланд) на международном турнире по боксу Thailand Open-2022 стартовали финальные поединки. Казахстанский боец Серик Темиржанов выиграл «золото» турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Первым от Казахстана в борьбу за «золото» вступил Серик Темиржанов, выступающий в весовой категории до 57 килограммов. Его соперником стал филиппинец Ян Кларк Баутиста. По итогам боя победу одержал Темиржанов, выиграв единогласным решением судей. Баутиста стал серебряным призером турнира.

Также сегодня свои финальные бои проведут еще четверо казахстанцев: Султан Мусинов (до 63 кг), Асланбек Шымбергенов (до 69 кг), Нурбек Оралбай (до 81 кг) и Айбек Оралбай (до 91 кг).

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