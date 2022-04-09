РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:19, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан выиграл первое «золото» турнира по боксу в Таиланде

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Пхукете (Таиланд) на международном турнире по боксу Thailand Open-2022 стартовали финальные поединки. Казахстанский боец Серик Темиржанов выиграл «золото» турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Первым от Казахстана в борьбу за «золото» вступил Серик Темиржанов, выступающий в весовой категории до 57 килограммов. Его соперником стал филиппинец Ян Кларк Баутиста. По итогам боя победу одержал Темиржанов, выиграв единогласным решением судей. Баутиста стал серебряным призером турнира.

    Также сегодня свои финальные бои проведут еще четверо казахстанцев: Султан Мусинов (до 63 кг), Асланбек Шымбергенов (до 69 кг), Нурбек Оралбай (до 81 кг) и Айбек Оралбай (до 91 кг).

    Фото:bugin.kz
    Теги:
    Спорт Боевые искусства Главная Бокс
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!