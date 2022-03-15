Казахстан выиграл чемпионат Азии по боксу среди молодежи и юниоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана стала лидером чемпионата Азии по боксу среди молодежи и юниоров в Аммане (Иордания) по количеству выигранных медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Всего казахстанские боксеры выиграли на двух турнирах (молодежном и юниорском) 44 медали — 13 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых.

По количеству наград Казахстан обошел Узбекистан и Индию — у них по 43 медали. Однако стоит отметить, что по качеству медалей сборная Казахстана уступила своим конкурентам: у Узбекистана — 20 золотых, 16 серебряных и 7 бронзовых медалей, у Индии — 15 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых медалей.

«Золото» Казахстану принесли Егор Егоров (71 кг), Темирлан Мукатаев (86 кг); Томирис Мырзакул (52 кг), Виктория Байдукова (54 кг), Ульжан Сарсенбек (57 кг), Бакыт Сейдиш (66 кг), Камила Бажбенова (81 кг), у юниоров — Айдар Кадырхан (52 кг), Торехан Сабырхан (57 кг), Ахмет Усен (63 кг), Санжар-Али Бегалиев (66 кг); Аружан Жанабаева (66 кг), Куралай Егинбайкызы (80 кг).