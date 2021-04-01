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    19:59, 31 Март 2021 | GMT +6

    Казахстан выделит гранты для обучения молодежи из тюркоязычных стран

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением о создании образовательного фонда на неофициальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудничество в образовательной сфере – основной фактор успеха партнерства в будущем. Считаю важным сформировать общее культурно-просветительское пространство. Эту инициативу можно реализовать через создание образовательного фонда «Великие тюрки», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Главы государства, фонд будет координировать взаимодействие между университетами по вопросам академической мобильности, стажировок, повышения квалификации.

    Президент также сообщил о готовности выделить 50 грантов для обучения молодежи братских стран по программе бакалавриата в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави. Эти гранты получат название «стипендия имени Ясави».


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Образование ССТГ Тюркский мир
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