Казахстан выделит гранты для обучения молодежи из тюркоязычных стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением о создании образовательного фонда на неофициальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудничество в образовательной сфере – основной фактор успеха партнерства в будущем. Считаю важным сформировать общее культурно-просветительское пространство. Эту инициативу можно реализовать через создание образовательного фонда «Великие тюрки», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, фонд будет координировать взаимодействие между университетами по вопросам академической мобильности, стажировок, повышения квалификации.

Президент также сообщил о готовности выделить 50 грантов для обучения молодежи братских стран по программе бакалавриата в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави. Эти гранты получат название «стипендия имени Ясави».