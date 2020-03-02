Казахстан вводит запрет на въезд в страну гражданам Ирана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане вводится запрет на въезд в страну гражданам Ирана из-за распространения коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр сообщил, что на сегодня из Китая эвакуированы 480 казахстанцев, приостановлены регулярные авиарейсы, пешие переходы, железнодорожные, автомобильные и пассажирские перевозки с КНР.

«С 3 февраля 2020 года приостановлена выдача виз всем иностранным гражданам в Китае. С 5 марта сокращаются авиарейсы с Азербайджаном и вводится запрет на въезд в Казахстан гражданам Ирана», - сказал Мухтар Тлеуберди .

Глава внешнеполитического ведомства также рекомендовал казахстанцам воздержаться от посещения стран с высоким эпидемиологическим риском и сообщил, что среди заболевших коронавирусной инфекцией граждан Казахстана нет.

Фото: Vahid Salemi / AP