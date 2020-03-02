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Казахстан вводит запрет на въезд в страну гражданам Ирана

2 Марта 2020 10:00
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Казахстан вводит запрет на въезд в страну гражданам Ирана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане вводится запрет на въезд в страну гражданам Ирана из-за распространения коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Министр сообщил, что на сегодня из Китая эвакуированы 480 казахстанцев, приостановлены регулярные авиарейсы, пешие переходы, железнодорожные, автомобильные и пассажирские перевозки с КНР.

«С 3 февраля 2020 года приостановлена выдача виз всем иностранным гражданам в Китае. С 5 марта сокращаются авиарейсы с Азербайджаном и вводится запрет на въезд в Казахстан гражданам Ирана», - сказал Мухтар Тлеуберди .

Глава внешнеполитического ведомства также рекомендовал казахстанцам воздержаться от посещения стран с высоким эпидемиологическим риском и сообщил, что среди заболевших коронавирусной инфекцией граждан Казахстана нет.

Фото: Vahid Salemi / AP
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Ключевые слова: МИД РК, Правительство РК, Иран, Пневмония в Китае,
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Автор:

Серик Сабеков

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