Казахстан вводит ограничение на экспорт зерна и муки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства вводит ограничение на экспорт зерна и муки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

«Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 16 апреля 2022 года № 110 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан» вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки. В настоящее время Приказ направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции РК», - говорится в сообщении Минсельхоза.

После введения в действие вышеуказанного приказа до 15 июня т.г. экспорт пшеницы и муки будет осуществляться строго в рамках утвержденных объемов квот:

- на пшеницу и меслин - 1 млн тонн;

- на муку пшеничную или пшенично-ржаную - 300 тыс. тонн.

При этом согласно пункту 5 Правил распределения количественных ограничений (квот), утвержденных вышеуказанным приказом, к распределению квоты на вывоз пшеницы допускаются заявители, в обязательном порядке реализовавшие АО «НК «Продкорпорация» 10% от заявленного к вывозу объема по фиксированной цене (фиксированную цену и качественные показатели пшеницы, список и адреса хлебоприемных предприятий, на которые будет поставляться пшеница мягкая, опубликуют на официальном интернет-ресурсе министерства после введения в действие вышеуказанного приказа).

«Вместе с тем, сообщаем, что товары, помещённые и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан. На товары, по которым таможенная декларация или иные таможенные документы не были зарегистрированы до дня введения в действие приказа, оформление фитосанитарного сертификата осуществляется согласно Порядку распределения количественных ограничений (квот), утвержденному вышеуказанным Приказом», - отметили в ведомстве.