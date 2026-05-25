Казахстан вводит новые правила для иностранных цифровых сервисов доверия

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан вынесло на публичное обсуждение проект приказа об утверждении правил регистрации и прекращения взаимодействия удостоверяющих центров и доверенных третьих сторон иностранных государств с доверенной третьей стороной Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект документа опубликован на портале «Открытые НПА» и будет доступен для обсуждения до 10 июня 2026 года.

Как отмечается в пояснительных материалах, новые правила разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 57 Цифрового кодекса Республики Казахстан и направлены на установление процедур взаимодействия иностранных цифровых институтов доверия с казахстанской системой.

Документ определяет порядок регистрации иностранных удостоверяющих центров и доверенных третьих сторон, а также механизм прекращения такого взаимодействия с доверенной третьей стороной Республики Казахстан.

Основанием для подготовки проекта стало исполнение распоряжения Премьер-министра РК №39-р от 3 апреля 2026 года «О мерах по реализации Цифрового кодекса Республики Казахстан от 9 января 2026 года». В министерстве уточняют, что принятие документа связано с формированием необходимой нормативной базы для практической реализации положений нового кодекса.

Ожидается, что утверждение правил позволит формализовать механизмы международного взаимодействия в сфере цифровой идентификации и доверительных сервисов в рамках законодательства Казахстана.

