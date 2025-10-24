Казахстан вступил на путь обновления — Касым-Жомарт Токаев

— Выдающемуся мыслителю Абишу Кекилбаеву принадлежат слова: «Өткеннен тағылым, ертеңнен үміт іздегендер ғана ілгері баса алады» («Только те, кто извлекают уроки из прошлого и смотрят с надеждой в будущее, смогут достичь успехов»). Мы выражаем благодарность всем государственным и общественным деятелям, которые оставили неизгладимый яркий след в истории нашей страны на всех ее этапах. Мы их никогда не забудем. В то же время мы уверенно смотрим в будущее и стремимся достичь высоких целей. За эти годы мы добились немалых достижений. Казахстан как суверенное государство получил признание мирового сообщества. Мы оформили границы, создали основы государственности и обеспечили безопасность страны. Укрепилось наше единство, благодаря сплоченности и согласию мы смогли достойно преодолеть все испытания. Сегодня весь мир, являясь свидетелем роста и процветания нашей страны, проявляет к нам свое уважение. Очевидно, что не бывает работы, сделанной идеально, без погрешностей. Мы извлекаем уроки из прошлого, не оглядываемся на других, уверенно идем избранным путем, — сказал Президент.