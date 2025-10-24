РУ
    13:01, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан вступил на путь обновления — Касым-Жомарт Токаев

    Выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, Глава государства отметил, что страна извлекает уроки из прошлого, не оглядываясь на других, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Казахстан вступил на путь обновления — Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    — Выдающемуся мыслителю Абишу Кекилбаеву принадлежат слова: «Өткеннен тағылым, ертеңнен үміт іздегендер ғана ілгері баса алады» («Только те, кто извлекают уроки из прошлого и смотрят с надеждой в будущее, смогут достичь успехов»). Мы выражаем благодарность всем государственным и общественным деятелям, которые оставили неизгладимый яркий след в истории нашей страны на всех ее этапах. Мы их никогда не забудем. В то же время мы уверенно смотрим в будущее и стремимся достичь высоких целей. За эти годы мы добились немалых достижений. Казахстан как суверенное государство получил признание мирового сообщества. Мы оформили границы, создали основы государственности и обеспечили безопасность страны. Укрепилось наше единство, благодаря сплоченности и согласию мы смогли достойно преодолеть все испытания. Сегодня весь мир, являясь свидетелем роста и процветания нашей страны, проявляет к нам свое уважение. Очевидно, что не бывает работы, сделанной идеально, без погрешностей. Мы извлекаем уроки из прошлого, не оглядываемся на других, уверенно идем избранным путем, — сказал Президент.

    Глава госудаства отметил, что в последние годы в стране был предпринят ряд важных шагов, направленных на повышение благосостояние народа.

    — С 2019 года проводятся масштабные реформы. Казахстан вступил на путь обновления. По результатам общенационального референдума в Конституцию были внесены изменения. Расширились полномочия Парламента, возросла ответственность Правительства. Учрежден Конституционный суд. Институт Уполномоченного по правам человека получил конституционный статус. С июля этого года начала функционировать система кассационных судов. Это стало важным шагом на пути укрепления справедливости в обществе, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

     

     

