Казахстан вступает в новую эпоху своего развития - Касым-Жомарт Токаев

26 Ноября 2022, 11:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает на церемонии инаугурации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот год был особенно важным для нашего народа. Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. Инициированные нами масштабные преобразования положили начало коренным переменам», - сказал в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, осуществлена конституционная реформа, также всесторонне обновлены все сферы государственной жизни.

«Благодаря этим изменениям крепнет вера народа в светлое будущее. В этом я убедился лично во время поездок по регионам и встреч с гражданами. Прошедший референдум продемонстрировал всеобщую поддержку новых инициатив. Стремление казахстанцев к позитивным изменениям придало мощный импульс нашей работе», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Мы непременно доведем начатые реформы до конца. Согласно новым конституционным нормам, Президент избирается на один срок продолжительностью семь лет. Это откроет дорогу к власти новому поколению политиков. Уверен, это правильное решение», - заявил Глава государства.

Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан.