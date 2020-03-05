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Казахстан временно приостановил ввоз некоторых фруктов из Китая

5 Марта 2020 13:25
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Казахстан временно приостановил ввоз некоторых фруктов из Китая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со 2 марта 2020 года Комитетом госинспекции в АПК МСХ РК введен временный запрет на ввоз из КНР косточковых, семечковых и цитрусовых культур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

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«Это решение продиктовано систематическим обнаружением карантинных объектов в продукции, ввозимой из Китая на территорию Казахстана. В соответствии с положениями Международного стандарта по фитосанитарным мерам Комитет МСХ РК направил в адрес Главного таможенного управления КНР нотификации о нарушении международных и единых карантинных фитосанитарных требований при ввозе подкарантинной продукции. Рассмотрев официальное уведомление Комитета госинспекции в АПК МСХ РК карантинная служба КНР инициировала усиленные меры реагирования. В частности, китайской стороной было выявлено, что систематические нарушения были допущены из-за того, что отдельные фруктовые сады не провели профилактические меры против карантинных объектов», - говорится в распространенном сообщении МСХ.

Как отметили в ведомстве, в 2019 году при попытке провоза подкарантинной продукции из КНР выявлено 52 нарушения, в т.ч. 7 случаев выявления карантинных организмов, 22 случая ввоза продукции без фитосанитарного сертификата, 13 случаев отсутствия маркировки на упаковке подкарантинной продукции, 3 случая нарушения фитосанитарных требований, 4 случая несоответствия фитосанитарного сертификата и 3 случая непредставления подкарантинной продукции на досмотр.

Во всех указанных случаях осуществлен возврат подкарантинной продукции (12 тысяч единиц товара). Кроме того, наложено 27 штрафов на 2 млн тенге.


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Ключевые слова: Минсельхоз, Китай, Сельское хозяйство,
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