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    20:19, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан впервые завоевал медаль Кубка мира по фехтованию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шпажист из Казахстана Руслан Курбанов завоевал историческое второе место на этапе Кубка мира по фехтованию в Париже (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации фехтования Казахстана.

    «Серебро Кубка мира по фехтованию на шпагах! Руслан Курбанов завоевал первую в истории Казахстана серебряную медаль личного первенства на Кубке мира Challenge Monal 2022 в Париже!

    В бою за полуфинал спортсмен выиграл представителя из Франции Александра Барданета со счетом 15:13. В финальном бою Руслан Курбанов вновь встретился с представителем Франции Нельсом Лопесом, уступив встречу всего в четыре укола (11:15).

    Поздравляем нашего спортсмена, нашу сборную и весь коллектив с заслуженной медалью!» — сообщили в Федерации.




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