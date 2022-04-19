Казахстан впервые завоевал медаль Кубка мира по фехтованию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шпажист из Казахстана Руслан Курбанов завоевал историческое второе место на этапе Кубка мира по фехтованию в Париже (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации фехтования Казахстана.

«Серебро Кубка мира по фехтованию на шпагах! Руслан Курбанов завоевал первую в истории Казахстана серебряную медаль личного первенства на Кубке мира Challenge Monal 2022 в Париже!

В бою за полуфинал спортсмен выиграл представителя из Франции Александра Барданета со счетом 15:13. В финальном бою Руслан Курбанов вновь встретился с представителем Франции Нельсом Лопесом, уступив встречу всего в четыре укола (11:15).

Поздравляем нашего спортсмена, нашу сборную и весь коллектив с заслуженной медалью!» — сообщили в Федерации.







