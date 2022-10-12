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    13:58, 12 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан впервые примет чемпионат мира по биатлону среди юниоров

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    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - С 4 по 12 марта 2023 года на базе Национального лыжного центра в Щучинске пройдет чемпионат мира по биатлону среди юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Союз биатлонистов Казахстана (СБК).

    Сильнейшие молодые биатлонисты мира поборются за награды в 18 гонках в пяти различных дисциплинах. Ожидается, что в чемпионате примут участие около 800 спортсменов из более 50 стран мира.

    «Такое масштабное мероприятие мы принимаем в Казахстане впервые. В 2018 году в Щучинске был открыт Национальный лыжный центр, который прошел сертификацию со стороны Международного союза биатлонистов и получил лицензию категории А для проведения крупнейших международных соревнований. Проведя в этом году на стадионе Открытый чемпионат Азии, мы протестировали готовность Центра к проведению других крупных соревнований. Проведение юниорского и юношеского чемпионата мира – важная веха в истории биатлона в Казахстане. Мы верим, что данное мероприятие придаст импульс развитию детского и юношеского спорта в нашей стране»,- отметил Президент СБК Ермек Кизатов.

    Состав юниорской сборной Казахстана на чемпионат определится в декабре по результатам Кубка Казахстана, который также пройдет на базе в Щучинске.


    Фото:olympic.kz




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