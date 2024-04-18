Казахстан впервые завоевал олимпийскую лицензию в бадминтоне

Лидер команды Казахстана по бадминтону Дмитрий Панарин квалифицировался на Олимпийские игры-2024. Спортсмен станет первым казахстанцем на Олимпиаде, который представит страну в этом виде спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

У казахстанского спортсмена 25 005 очков. Он занимает 31-е место в олимпийском рейтинге. В командном топ-листе Казахстан располагается на 25-й строчке с 2 695 очками. Это позволило Панарину стать обладателем лицензии.

- Честно говоря, мы не были дома последние три месяца. Мы сделали все возможное, чтобы набрать очки в олимпийском рейтинге и пополнить ряды спортсменов, которые пройдут квалификацию. Наша олимпийская система отбора очень похожа на ту, которая в дзюдо. Все определяется рейтингом. Чтобы набрать больше очков, необходимо участвовать в большом количестве соревнований и занимать самое высокое место. Путевку на Олимпийские игры получат спортсмены, занявшие первые 38 места в рейтинге. Панарин занимает 31-е место с 25 005 очками. Фактически срок отбора будет официально будет завершен 28 апреля. До этого предстоит провести еще два турнира. Но результаты этих стартов на наше положение не влияют. Никто уже не сможет отобрать у нас наше место и лицензию. Поэтому мы с уверенностью заявляем о том, что Дмитрий отобрался на Игры, - сказал главный тренер Аскар Орманов.

Спортсмены три месяца участвовали в международных соревнованиях. В начале января они приняли участие в двухнедельном сборе в Малайзии и оттуда вылетели в Иран. После соревнований в Иране поехали на турнир в Азербайджан, а оттуда вернулись в Малайзию.

Затем поехали в Уганду, где Дмитрий Панарин занял третье место. Из Уганды отправились в Германию, из Германии в Казахстан. После участия в соревнованиях в стране, через 4-5 дней, спортсмены полетели на турнир в Португалию. Оттуда вылетели во Францию, из Франции в Польшу, из Польши в Таиланд, а потом участвовали в турнире в городе Уральск. Участвуя в этих турнирах, Панарин заработал рейтинговые очки. В совокупности удалось набрать нужное количество очков.