KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Казахстан впервые выступит в паделе на Азиатских играх-2026

    Национальная федерация падела Казахстана объявила состав сборной на XX летние Азиатские игры в Аичи и Нагое. Страну представят восемь спортсменов — по две пары в мужском и женском турнирах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    падел
    Фото: Национальный олимпийский комитет

    Национальная федерация падела Казахстана объявила состав сборной, которая выступит на XX летних Азиатских играх в Аичи и Нагое (Япония).

    В соревнованиях примут участие восемь казахстанских спортсменов. В мужском и женском турнирах страну представят по две пары.

    Состав сборной Казахстана:

    Мужчины:
    Евгений Данилов / Тимур Хабибулин;
    Родион Пак / Жакас Козбак.

    Женщины:
    Альбина Хабибулина / Мария Синицына;
    Айгерим Сулеймен / Татьяна Гиоргадзе.

    Отметим, что падел впервые включен в программу летних Азиатских игр.

    Ранее мы писали о том, что казахстанские юниоры добились исторического успеха на международном турнире по паделу FIP Promises Tbilisi — впервые представители страны стали победителями соревнований под эгидой Международной федерации падела (FIP).

    Спорт спортсмены Казахстана
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор