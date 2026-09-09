Казахстан впервые выступит в паделе на Азиатских играх-2026

Национальная федерация падела Казахстана объявила состав сборной на XX летние Азиатские игры в Аичи и Нагое. Страну представят восемь спортсменов — по две пары в мужском и женском турнирах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Национальная федерация падела Казахстана объявила состав сборной, которая выступит на XX летних Азиатских играх в Аичи и Нагое (Япония).

В соревнованиях примут участие восемь казахстанских спортсменов. В мужском и женском турнирах страну представят по две пары.

Состав сборной Казахстана:

Мужчины:

Евгений Данилов / Тимур Хабибулин;

Родион Пак / Жакас Козбак.

Женщины:

Альбина Хабибулина / Мария Синицына;

Айгерим Сулеймен / Татьяна Гиоргадзе.

Отметим, что падел впервые включен в программу летних Азиатских игр.

Ранее мы писали о том, что казахстанские юниоры добились исторического успеха на международном турнире по паделу FIP Promises Tbilisi — впервые представители страны стали победителями соревнований под эгидой Международной федерации падела (FIP).