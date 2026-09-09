Казахстан впервые выступит в паделе на Азиатских играх-2026
Национальная федерация падела Казахстана объявила состав сборной на XX летние Азиатские игры в Аичи и Нагое. Страну представят восемь спортсменов — по две пары в мужском и женском турнирах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Национальная федерация падела Казахстана объявила состав сборной, которая выступит на XX летних Азиатских играх в Аичи и Нагое (Япония).
В соревнованиях примут участие восемь казахстанских спортсменов. В мужском и женском турнирах страну представят по две пары.
Состав сборной Казахстана:
Мужчины:
Евгений Данилов / Тимур Хабибулин;
Родион Пак / Жакас Козбак.
Женщины:
Альбина Хабибулина / Мария Синицына;
Айгерим Сулеймен / Татьяна Гиоргадзе.
Отметим, что падел впервые включен в программу летних Азиатских игр.
Ранее мы писали о том, что казахстанские юниоры добились исторического успеха на международном турнире по паделу FIP Promises Tbilisi — впервые представители страны стали победителями соревнований под эгидой Международной федерации падела (FIP).