Казахстан впервые празднует День фронтовой авиации

В Казахстане 5 августа впервые отмечают День фронтовой авиации Сил воздушной обороны. Новая памятная дата учреждена в честь легендарного летчика Талгата Бегельдинова и современных защитников воздушных рубежей страны, передает агентство Kazinform.

— Учреждение Дня фронтовой авиации 5 августа — это дань памяти нашему великому соотечественнику Талгату Бегельдинову, его соратникам и одновременно признание заслуг современных военных летчиков, инженеров и техников. Подвиг «короля штурмовиков» и сегодня вдохновляет личный состав на безупречное выполнение учебно-боевых задач, совершенствование профессионального мастерства и освоение сложнейших элементов пилотажа, — отметил командующий Военно-воздушными силами генерал-майор авиации Аскар Избасов.

5 августа 1922 года родился Талгат Бегельдинов — прославленный летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, совершивший в годы Великой Отечественной войны 305 боевых вылетов на самолете Ил-2.

Фото: Минобороны РК

Современная фронтовая авиация Казахстана оснащена многофункциональными истребителями Су-30СМ и модернизированными штурмовиками Су-25. Она остается одним из ключевых компонентов Сил воздушной обороны, обеспечивая защиту воздушного пространства страны.

Фото: Минобороны РК

В честь первого Дня фронтовой авиации на авиационных базах Казахстана проходят торжественные мероприятия, чествование военнослужащих и ветеранов, церемонии возложения цветов к памятникам героям-авиаторам, а также встречи, посвященные сохранению традиций военной авиации.

Ранее депутат Мажилиса Сергей Пономарев предложил сократить число профессиональных праздников в Казахстане.