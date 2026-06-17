Депутат предложил сократить число профессиональных праздников в Казахстане

По его словам, сегодня в стране насчитывается уже 74 профессиональных праздника. При этом 20% из них посвящены не профессиям, а отдельным государственным органам.

— Мы хотим чествовать человека труда, а в итоге чествуем дату создания ведомства, — заявил депутат.

Он также обратил внимание на неравномерное распределение праздничных дат.

— Только в октябре отмечается сразу 15 — фактически один праздник каждые два дня. Так, в октябре для работников сферы образования предусмотрены сразу три даты: День работников высшего образования, День работников технического и профессионального, послесреднего образования и День учителя. Хотя все знают только День учителя — по-настоящему народный и широко узнаваемый праздник. На этом фоне наличие еще двух отдельных праздников для смежных категорий работников образования выглядит избыточным и лишь размывает значение главного профессионального дня отрасли, — считает Пономарев.

В этой связи, депутат предложил Правительству:

— Рассмотреть вопрос разработки единой методологии установления профессиональных праздников, основанной на принципе приоритетности конкретных профессий, а не отдельных государственных органов и ведомств;

— Провести ревизию действующего перечня профессиональных праздников с целью объединения дублирующих, ведомственных и узкоспециализированных праздников в рамках одной отрасли;

— Утверждать Перечень профессиональных праздников не приказом министра труда и социальной защиты населения, а постановлением Правительства, с его обязательной актуализацией один раз в два года.

Напомним, приказом и. о. министра труда и социальной защиты населения от 30 июля 2025 года был утвержден обновленный перечень профессиональных праздников в Казахстане.