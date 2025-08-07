Какие профессиональные праздники появились в Казахстане

В перечень добавили:

День ремесленников Казахстана – 7 июля;

День работников сферы естественных монополий – 9 июля;

День работника санитарно-эпидемиологической службы – 15 сентября;

День работника сферы общественного питания – 20 октября;

День предпринимателей Казахстана – 29 октября.

Также изменилась дата празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.

Помимо этого, как и ранее, в перечень профессиональных праздников входят:

День Национальной гвардии РК – 10 января;

День органов по финансовому мониторингу – 28 января;

День работников гражданской авиации РК – 1 февраля;

День землеустройства, геодезии и картографии – вторая суббота марта;

День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля;

День геолога – первое воскресенье апреля;

День работников науки – 12 апреля;

День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля;

День Службы государственной охраны РК – 21 апреля;

День работников связи – 17 мая;

День работников метрологии – 20 мая;

День работников культуры и искусства – 21 мая;

День работников химической промышленности – последнее воскресенье мая;

День эколога – 5 июня;

День работников антимонопольного органа – 7 июня;

День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов – 9 июня;

День работников легкой промышленности – второе воскресенье июня;

День животноводов – второе воскресенье июня;

День медицинского работника – третье воскресенье июня;

День полиции – 23 июня;

День государственного служащего – 23 июня;

День судьи и работника суда – 24 июня;

День работников средств массовой информации – 28 июня;

День дипломатической службы – 2 июля;

День работников водного хозяйства – 9 июля;

День ветеринарного работника – 10 июля;

День органов национальной безопасности РК – 13 июля;

День нотариата – 14 июля;

День работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля;

День работников рыбного хозяйства – второе воскресенье июля;

День металлурга – третье воскресенье июля;

День работников торговли – четвертое воскресенье июля;

День работников железнодорожного транспорта – первое воскресенье августа;

День строителя – второе воскресенье августа;

День пограничника – 18 августа;

День шахтера – последнее воскресенье августа;

День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября;

День работников нефтегазового комплекса – первое воскресенье сентября;

День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября;

День работников атомной отрасли – 28 сентября;

День работников органов юстиции – 30 сентября;

День машиностроителя – последнее воскресенье сентября;

День работников высшего образования РК – 1 октября;

День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК – 2 октября;

День учителя – 5 октября;

День работников оборонной промышленности – 6 октября;

День профессиональных союзов Казахстана – 10 октября;

День работников стандартизации – 14 октября;

День спасателя – 19 октября;

День работника лесного хозяйства – третье воскресенье октября;

День библиотекаря – 24 октября;

День работников системы социальной защиты – последнее воскресенье октября;

День работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября;

День работников автодорожной отрасли – последнее воскресенье октября;

День работников охранных организаций – 29 октября;

День внешней разведки – 5 ноября;

День статистика – 8 ноября;

День работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноября;

День работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября;

День работников финансовой системы РК – 15 ноября;

День буровика – третья суббота ноября;

День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – третье воскресенье ноября;

День органов антикоррупционной службы – 18 ноября;

День адвокатуры – 5 декабря;

День прокуратуры – 6 декабря;

День работников уголовно-исполнительной системы – 13 декабря;

День Государственной фельдъегерской службы РК – 20 декабря;

День архивиста – 22 декабря.

Приказ вводится в действие с 17 августа.

