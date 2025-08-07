РУ
    11:41, 07 Август 2025 | GMT +5

    Какие профессиональные праздники появились в Казахстане

    И.о. министра труда и социальной защиты населения приказом от 30 июля 2025 года утвердил в новой редакции Перечень профессиональных праздников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Астана, Байтерек
    Фото: Kazinform

    В перечень добавили:

    • День ремесленников Казахстана – 7 июля;
    • День работников сферы естественных монополий – 9 июля;
    • День работника санитарно-эпидемиологической службы – 15 сентября;
    • День работника сферы общественного питания – 20 октября;
    • День предпринимателей Казахстана – 29 октября.

    Также изменилась дата празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.

    Помимо этого, как и ранее, в перечень профессиональных праздников входят:

    • День Национальной гвардии РК – 10 января;
    • День органов по финансовому мониторингу – 28 января;
    • День работников гражданской авиации РК – 1 февраля;
    • День землеустройства, геодезии и картографии – вторая суббота марта;
    • День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля;
    • День геолога – первое воскресенье апреля;
    • День работников науки – 12 апреля;
    • День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля;
    • День Службы государственной охраны РК – 21 апреля;
    • День работников связи – 17 мая;
    • День работников метрологии – 20 мая;
    • День работников культуры и искусства – 21 мая;
    • День работников химической промышленности – последнее воскресенье мая;
    • День эколога – 5 июня;
    • День работников антимонопольного органа – 7 июня;
    • День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов – 9 июня;
    • День работников легкой промышленности – второе воскресенье июня;
    • День животноводов – второе воскресенье июня;
    • День медицинского работника – третье воскресенье июня;
    • День полиции – 23 июня;
    • День государственного служащего – 23 июня;
    • День судьи и работника суда – 24 июня;
    • День работников средств массовой информации – 28 июня;
    • День дипломатической службы – 2 июля;
    • День работников водного хозяйства – 9 июля;
    • День ветеринарного работника – 10 июля;
    • День органов национальной безопасности РК – 13 июля;
    • День нотариата – 14 июля;
    • День работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля;
    • День работников рыбного хозяйства – второе воскресенье июля;
    • День металлурга – третье воскресенье июля;
    • День работников торговли – четвертое воскресенье июля;
    • День работников железнодорожного транспорта – первое воскресенье августа;
    • День строителя – второе воскресенье августа;
    • День пограничника – 18 августа;
    • День шахтера – последнее воскресенье августа;
    • День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября;
    • День работников нефтегазового комплекса – первое воскресенье сентября;
    • День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября;
    • День работников атомной отрасли – 28 сентября;
    • День работников органов юстиции – 30 сентября;
    • День машиностроителя – последнее воскресенье сентября;
    • День работников высшего образования РК – 1 октября;
    • День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК – 2 октября;
    • День учителя – 5 октября;
    • День работников оборонной промышленности – 6 октября;
    • День профессиональных союзов Казахстана – 10 октября;
    • День работников стандартизации – 14 октября;
    • День спасателя – 19 октября;
    • День работника лесного хозяйства – третье воскресенье октября;
    • День библиотекаря – 24 октября;
    • День работников системы социальной защиты – последнее воскресенье октября;
    • День работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября;
    • День работников автодорожной отрасли – последнее воскресенье октября;
    • День работников охранных организаций – 29 октября;
    • День внешней разведки – 5 ноября;
    • День статистика – 8 ноября;
    • День работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноября;
    • День работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября;
    • День работников финансовой системы РК – 15 ноября;
    • День буровика – третья суббота ноября;
    • День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – третье воскресенье ноября;
    • День органов антикоррупционной службы – 18 ноября;
    • День адвокатуры – 5 декабря;
    • День прокуратуры – 6 декабря;
    • День работников уголовно-исполнительной системы – 13 декабря;
    • День Государственной фельдъегерской службы РК – 20 декабря;
    • День архивиста – 22 декабря.

    Приказ вводится в действие с 17 августа.

    Ранее мы писали о том, станет ли 31 декабря выходным днем в Казахстане. 

