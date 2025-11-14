Казахстан возвращает нефтехимии стратегическое значение

Это не столько модернизация, сколько попытка наконец соединить то, что десятилетиями жило отдельно — добычу, переработку и науку. К слову, эти цели уже материализуются в конкретных проектах.

В Атырауской области действует интегрированный газохимический комплекс ТОО «KPI Inc.», производящий полипропилен из сырья Тенгиза. Следующий шаг — проект «Силлено», ориентированный на выпуск полиэтилена из этана. Его партнеры — китайский Sinopec и российский СИБУР — привносят в регион технологическую экспертизу и сбытовые компетенции, необходимые для выхода на экспортные рынки.

Однако, по словам директора фонда Energy Monitor Нурлана Жумагулова, строить подобные комплексы — это не только амбиции, но и проверка на выносливость.

— Тот же KPI Inc. шел к запуску больше десяти лет, — напоминает он. — В нефтехимии такие задержки не редкость: это отрасль, где цена ошибки слишком высока, а спешка лишь добавляет рисков.

Даже с учетом всех рисков, подобные инициативы меняют саму структуру отрасли. Казахстан перестает воспринимать нефтехимию как «продолжение добычи» и начинает играть в ту же игру, что и крупнейшие мировые компании. На этом фоне ставка отрасли смещается от массы к интеллектуальности продукта — к катализаторам, композитам, спецпластикам и химии для высокотехнологичных отраслей. Эту трансформацию задают крупнейшие игроки. Например, SABIC в 2023 году расширила линейку инженерных пластиков для автомобильных и энергетических секторов; LyondellBasell в 2024-м нарастила выпуск полимеров из переработанного и возобновляемого сырья на 65%, а стратегический инвестиционный партнер Казахстана компания СИБУР завершила создание производства катализаторов полного цикла в Казани. От Саудовской Аравии до Европы и Центральной Азии отрасль движется в одном направлении — от сырья к технологиям.

Такой сдвиг не случаен. По оценкам Международного энергетического агентства, к 2027 году мировое потребление нефти стабилизируется на уровне 104-105 млн баррелей в сутки. Эпоха экстенсивного роста завершается, и именно нефтехимия становится основным источником добавленной стоимости в углеводородной экономике. Разговоры о «зеленом переходе» не мешают строительству новых заводов: Азия, Ближний Восток, Центральная Евразия — все инвестируют в переработку, а не в добычу. Парадокс в том, что в эпоху декарбонизации именно химия остается самым динамичным сегментом нефтяной индустрии.

Но оптимизм рынка не безграничен. Спрос на полимеры растет медленнее прогнозов, Китай сокращает импорт, а Европа усиливает углеродное регулирование. Нефтехимия становится не спасением, а временным компромиссом между прибылью и адаптацией.

Можно сколько угодно говорить о зеленом переходе, но пока нефть можно превращать в технологию, химия останется в игре. Вопрос только в том, кто первым сумеет превратить тонны в технологии.