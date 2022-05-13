13 Мая 2022 14:10

Казахстан возобновляет активный поиск новых месторождений полезных ископаемых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан входит в первую десятку ведущих стран мира по подтвержденным запасам большинства видов полезных ископаемых. Однако при нынешней интенсивной добыче, страна близится к их истощению уже в ближайшей перспективе. А ведь состояние экономики напрямую зависит от запасов в недрах, и поэтому государство в настоящее время возобновляет активную геологическую разведку. О проблемах и перспективах в этой отрасли, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Интенсивная добыча может привести к истощению запасов полезных ископаемых

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов дает прогнозы о том, что запасы многих существующих месторождений, без соответствующего восполнения, будут истощены уже в ближайшей перспективе.

Ниже представлены данные об инвестициях в основной капитал по отраслям промышленности в области добычи за 2022 год. По данным Правительства РК, добывающий сектор экономики обеспечивает около 30% ВВП.

За восполняемость запасов и разведку новых месторождений отвечает геологическая отрасль страны. Поэтому сейчас назрела необходимость уделить этой отрасли особое внимание.

Нужно признать, что геологическая разведка в Казахстане не развита. За 30 лет в стране не было открыто ни одного месторождения. И это произошло по ряду объективных причин.

Немного истории

В советское время ставку делали только на поиск и разработку крупных месторождений, чтобы обеспечивать снабжение сразу трех и более республик. Если находились мелкие, то их не рассматривали, а искали гигантские месторождения. Все эти годы работа велась на уже открытых месторождениях. Извлекаемых ресурсов хватало и на внутреннее обеспечение, и на продажу за рубеж.

В 2020-2022 году объем государственных вложений в геологоразведку составил 30 млрд тенге. В данный момент Казахстан характеризуется низким показателем инвестиций в отрасль. На 1 км² приходится всего $11. В Австралии, например, $167, а в Канаде - $203. Такие вложения приносят видимые результаты, которые отражаются на уровне жизни этих стран.

Почему геологоразведка важна для экономики РК?

По мнению эксперта в области энергетики, директора центра «Энергетические аспекты Казахстана» Алмаза Абилдаева, сейчас пришло время осознать, какую важность имеет развитие геологоразведки для экономики государства.

«Казахстан – это сырьевая страна. Страна экспортирует полезные ископаемые и ресурсы, занимается обеспечением региональной и мировой энергетической безопасности, соответственно, зарабатывает. Понимая, что основной заработок - это продажа сырья, логически будет лучше увеличить поставки сырья, увеличивая разнообразие такими еще востребованными редкоземельными металлами «зеленой экономики», как литий, никель и так далее. Следовательно, необходимо вкладывать средства в геологоразведку, чтобы продолжать добывать и усиливать экспортоориентированность. Ведь за счет заработанных средств, государство обеспечивает энергетическую и социальную безопасность населения. Страна продает вовне и решает задачи внутреннего потребления, обеспеченности теплом и электричеством», - отметил эксперт.

Общая добыча нефти в стране, как отметил эксперт, составила 86 млн тонн по итогам 2021 года. При этом, внутренняя потребность в нефти составляет 17 млн тонн, остальное Казахстан поставляет на мировые рынки.

«Недра работают на население, однако сейчас они близки к истощению, и возникает потребность в восполняемости ресурсов на балансе страны. Все это происходит из-за отсутствия реальных результатов в геологоразведке за последнее время. А для иностранного инвестора интерес представляют более разведанные участки и блоки, те, по которым уже принято решение по привлечению их в разработку месторождений. В последнее время мы видим, что государство начало осознавать важность вопроса геологоразведки и начинает направлять силы в это русло. Имеется твердое намерение увеличить инвестиции в эту отрасль», - отмечает спикер.

По его мнению, активизировать развитие отрасли можно с тех небольших месторождений, которые были открыты еще в советское время и оставлены ввиду своих небольших размеров.

На сегодняшний день, по данным Правительства РК, для развития геологии уже внедрено облегченное лицензирование для поиска твердых полезных ископаемых и созданы условия для небольших геологоразведочных компаний.

Сейчас перед геологической отраслью в рамках исполнения поручений Президента стоят первостепенные задачи, которые отражены в новой Концепции развития геологической отрасли до 2025 года.

Минэкологии готовится к поиску новых месторождений нефти и металлов

Как показывает мировой опыт, инвесторы вкладывают средства в разведку месторождений в тех странах, где государство за свой счет уже провело или проводит ранние стадии работ, где уже сформирована база перспективных участков с прогнозными ресурсами.

На сегодня на государственном балансе полезных ископаемых страны зарегистрированы в общей сложности более 8 тыс. месторождений. Из них углеводородов – 317, твердых полезных ископаемых – 910, общераспространенных полезных ископаемых – более 3 тыс. и около 4 тыс. месторождений подземных вод.

Балансовые запасы нефти РК составляют 4,4 млрд тонн, газа – 3,8 трлн м³, конденсата – 414 млн тонн. Также подсчет запасов твердых полезных ископаемых производится по 37 видам металлических полезных ископаемых и 65 видам неметаллов. По данным МЭГПР, в государстве имеется около 4 тыс. месторождений с утвержденными запасами на 43 млн м³/сутки.

Теперь Казахстан планирует активизацию государственного геологического изучения недр, что является одним из основных методов по выявлению перспективных площадей и объектов для последующей передачи в недропользование.

По данным министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, в настоящее время проводится геологическое доизучение площадей, геолого-минерагеническое и глубинное геологическое картирование.

Согласно его информации, в Казахстане имеются значительные перспективы для открытия новых месторождений. Так, в части углеводородов геологами выделяются 15 осадочных бассейнов с прогнозными ресурсами условного топлива около 76 млрд тонн и разной степенью изученности. На сегодня весь объем нефте-газо-добычи приходится на 5 освоенных бассейнов. Из них самым крупным считается Прикаспийский, на который приходится около 80% ресурсной базы страны.

Также в стране имеются потенциальные возможности и для развития минерально-сырьевой базы золота и меднорудной промышленности в Центральном, Восточном и Южном Казахстане. Есть перспективы для открытия новых месторождений вольфрама, молибдена, алюминия, олова, а также редких металлов.

Учитывая ситуацию в Кызылординской области, Минэкологии планирует провести оценку сырьевого потенциала Аральского бассейна. Кроме того, составляются проекты на изучение Шу-Сарысуйского, Северо-Торгайского и Сырдарьинского малоизученных бассейнов.

«В рамках исполнения поручения Главы государства для обеспечения стабильного функционирования градообразующих предприятий проводятся поисковые работы на семи перспективных участках, расположенных вблизи моногородов Риддер, Хромтау, Жезказган, Темиртау и Балхаш, основу экономики которых составляет горно-металлургический комплекс», - сообщил министр экологии на заседании Правительства.

Кроме того, учитывая современные тенденции мирового рынка и повышенный спрос на редкие и редкоземельные металлы, а также литий, особое внимание уделяется выявлению перспективных участков на данные виды сырья.

Например, в этом году продолжаются работы на выявление редких металлов на участках Кара-Аяк и Мунча. Конкурсные процедуры на начало работ по определению перспектив на выявление редкоземельных металлов проводятся по 12-ти участкам.

В целом, глава Минэкологии отметил, что к 2026 году изученность территории Казахстана увеличится на 680 тыс. кв. км и будет доведена до 2,2 млн кв. км.

Сериккали Брекешев на примере перспективного участка «Евразия» показал, как разбивается финансирование геологоразведки.

Почему нужно развивать отечественную геологическую науку?

Открытие новых месторождений с каждым годом становится все более сложным и дорогим. Поэтому необходимо развивать геологическую науку, чтобы оправдывать риски и обосновывать затраты на геологическую разведку.

В целях развития науки, а также для обеспечения сырьем обрабатывающей отрасли, была создана Национальная геологическая служба.

Стоит отметить, что направление «Развитие геологической отрасли» предусмотрено в рамках Национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев».

По данным профильного министерства, в ближайшее время на науку в области геологии планируется потратить более 5 млрд тенге.

Информационная система геологии и недропользования упростит поиск объектов для инвесторов

А как Правительство планирует привлекать инвесторов в отрасль? Для привлечения инвесторов в геологоразведку Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил создать информационную систему в сфере геологии и недропользования, которая упростит доступ инвесторов к геологической информации, ведь инвесторы предпочитают уже изученную и подготовленную информацию о перспективных участках. До конца года Минэкологии совместно с Министерствами цифрового развития, энергетики и индустрии поручена разработка и внедрение платформы «KAZNEDRA».

Также будет проведена актуализация Программы управления государственным фондом недр, позволяющая получить право на разведку и добычу. Для этого в течение месяца в Программу будет включена вся территория республики, доступная для недропользования.

Кроме того, в Правительстве обещали, что процедуры продления действующих контрактов на недропользование будут упрощены. Сейчас они занимают значительное время.

Развитие геологоразведки усилит энергетическую безопасность страны

По мнению эксперта в области энергетики Алмаза Абилдаева, развитие геологоразведки усилит энергетическую безопасность страны.

«Например, в данный момент государственная компания почти не осуществляет добычу газа, как таковую. Это также зависит от геологоразведки. Нужно развивать государству собственную добычу газа, как в Узбекистане и России. От этого будет зависеть не только энергетическая, но и экологическая безопасность страны», - считает эксперт.

Кроме того, он обозначил проблему нехватки и ухода специалистов в связи с возрастом.

«Поскольку геология долго не развивалась в Казахстане, в данный момент есть проблема перехода профессионалов в другие профессии, также ухода обученных в советское время специалистов на пенсию в связи с возрастом. Поэтому здесь важен комплексный подход, постановка долгосрочной и выполнимой стратегии, и задач с конкретным знанием какую именно энергетическую политику проводить», - выразил свое мнение аналитик.

По данным Министерства образования и науки РК, на сегодняшний день контингент обучающихся по направлению «Геология» представляет бакалавриат - 483 человека, магистратура - 5 человек, докторантура - 2 человека.

Отметим, Глава государства в ходе своего визита в Турецкую Республику 10-11 мая текущего года заявил о том, что Казахстан может предложить 5 готовых проектов в сфере геологоразведки благородных и цветных металлов турецким инвесторам.

Рабига Нурбай