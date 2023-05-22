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Казахстан возобновит экспорт рыбной продукции в Европу

Автор:  
Серик Сабеков
22 Мая 2023, 15:10
Казахстан возобновит экспорт рыбной продукции в Европу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мы продолжаем системную работу по открытию новых возможностей для отечественных экспортеров. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам мартовских переговоров с представителями Еврокомиссии, достигнута договоренность о возобновлении экспорта рыбной продукции. Начат переговорный процесс по экспорту меда, мясной продукции, мясу птицы и яиц», - сказал Кайрат Торебаев.

По его словам, на этой неделе подписаны протокола по экспорту в Китай гороха и чечевицы, подсолнечного, сафлорового, соевого и льняного шрота.

«Ведутся переговоры по началу экспорта охлажденного мяса, мяса птицы и субпродуктов, конины и прочего», - добавил Кайрат Торебаев.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года проведено 5 торгово-экономических миссий в таких странах, как Вьетнам (г. Ханой), Азербайджан (г. Баку), Иран (г. Тегеран), Китай (г. Сиань), Узбекистан (г. Ташкент). По итогам торгово-экономических миссий подписаны экспортные контракты на сумму более $300 млн.


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