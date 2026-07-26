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    Казахстан возглавил командный зачет ЧА по артистическому плаванию

    Казахстан выиграл 48 медалей и стал обладателем трофея в командном зачете по артистическому плаванию на 12-м возрастном чемпионате Азии по водным видам спорта в Бангкоке (Таиланд), передает Kazinform со ссылкой на Informsport.kz.

    Казахстан взял главный трофей Азии в артистическом плавании
    Фото: Qazaq Aquatics

    ЧА проходил с 16 по 25 июля 2026 года в Бангкоке.

    Казахстан на континентальном старте представили 111 спортсменов, завоевавших 48 медалей.

    Больше всего наград принесла стране сборная по артистическому плаванию — 25 медалей (14 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). В завершающий день соревнований она завоевала трофей чемпионата в командном зачете.

    В плавании у Казахстана — 16 медалей (шесть золотых, семь серебряных, три бронзовые).

    Наши прыгуны в воду пополнили копилку Казахстана шестью медалями: одно золото, три серебра, две бронзы.

    Мужская команда Казахстана U19 по водному поло стала вице-чемпионом Азии.

    Ранее сообщалось о том, что Казахстан завоевал первую медаль на международном турнире по настольному теннису.

    Спорт Плавание спортсмены Казахстана
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор