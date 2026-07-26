Казахстан возглавил командный зачет ЧА по артистическому плаванию

Казахстан выиграл 48 медалей и стал обладателем трофея в командном зачете по артистическому плаванию на 12-м возрастном чемпионате Азии по водным видам спорта в Бангкоке (Таиланд), передает Kazinform со ссылкой на Informsport.kz .

ЧА проходил с 16 по 25 июля 2026 года в Бангкоке.

Казахстан на континентальном старте представили 111 спортсменов, завоевавших 48 медалей.

Больше всего наград принесла стране сборная по артистическому плаванию — 25 медалей (14 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). В завершающий день соревнований она завоевала трофей чемпионата в командном зачете.

В плавании у Казахстана — 16 медалей (шесть золотых, семь серебряных, три бронзовые).

Наши прыгуны в воду пополнили копилку Казахстана шестью медалями: одно золото, три серебра, две бронзы.

Мужская команда Казахстана U19 по водному поло стала вице-чемпионом Азии.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан завоевал первую медаль на международном турнире по настольному теннису.