    15:31, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстан вошел в состав Статистической комиссии ООН на 2027–2030 годы

    Решение об этом было принято в рамках работы Экономического и Социального Совета ООН, в которой приняли участие 54 государства, передает Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

    Фото: Нацбюро статистики

    Казахстан был избран в состав комиссии вместе с Сингапуром и Монголией в рамках единого согласованного списка от Азиатско-Тихоокеанской региональной группы. 

    Назначение стало возможным благодаря поддержке государств-членов региона. Вхождение Казахстана в состав Статистической комиссии ООН подтверждает высокий уровень доверия международного сообщества и отражает активную роль страны в развитии глобальной статистической системы. Участие в работе комиссии позволит Казахстану внести вклад в формирование международных стандартов статистики и продвижение инициатив в области устойчивого развития и цифровизации данных, отметили в Бюро нацстатистики.

    Статистическая комиссия ООН является ключевым межправительственным органом глобальной статистической системы, координирующим разработку международных статистических стандартов и методологий.

    На сегодня в состав Комиссии входят 34 страны, избираемые на четырехлетний срок.

    Ранее сообщалось, что Монголия избрана членом Статистической комиссии ООН.

    Диана Калманбаева
