Казахстан вошел в состав Статистической комиссии ООН на 2027–2030 годы

Казахстан был избран в состав комиссии вместе с Сингапуром и Монголией в рамках единого согласованного списка от Азиатско-Тихоокеанской региональной группы.



Назначение стало возможным благодаря поддержке государств-членов региона. Вхождение Казахстана в состав Статистической комиссии ООН подтверждает высокий уровень доверия международного сообщества и отражает активную роль страны в развитии глобальной статистической системы. Участие в работе комиссии позволит Казахстану внести вклад в формирование международных стандартов статистики и продвижение инициатив в области устойчивого развития и цифровизации данных, отметили в Бюро нацстатистики.



Статистическая комиссия ООН является ключевым межправительственным органом глобальной статистической системы, координирующим разработку международных статистических стандартов и методологий.



На сегодня в состав Комиссии входят 34 страны, избираемые на четырехлетний срок.

