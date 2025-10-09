Казахстан вошел в топ-5 стран, популярных у туристов Китая

— Казахстан продолжает укреплять свои позиции на туристском рынке Китая. Согласно данным крупной онлайн-туристской компании Tongcheng Travel, наша страна вошла в топ-5 зарубежных направлений с самым высоким ростом бронирований отелей в период восьмидневного празднования Национального дня и Праздника середины осени в КНР, — говорится в сообщении.

В этом году в Китае наблюдается рост интереса к дальнемагистральным групповым турам за границу — их количество почти удвоилось в годовом выражении. В праздничные дни со стороны туристов КНР значительно увеличились бронирования международных отелей в ряде стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки. В пятерку лидеров по темпам роста спроса вошли Саудовская Аравия, Египет, Новая Зеландия, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.

— Туристский обмен между Казахстаном и Китаем продолжает расти. Только за 9 месяцев текущего года турпоток из КНР в Казахстан составил более 675 тысяч человек. Для сравнения за 12 месяцев прошлого года этот показатель составлял 655 тысяч человек. Это подтверждают высокий уровень интереса к нашей стране и эффективность системной работы по продвижению Казахстана на туристском рынке Поднебесной, упрощению визовых процедур и расширению прямых авиасообщений между нашими странами, — отметил и. о. председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Даниел Сержанулы.

В Kazakh Tourism отмечают, что согласно данным крупнейшей поисковой системы КНР Baidu, в сентябре 2025 года среднесуточное количество запросов о нашей стране составило от 420 до 430 тысяч. Наибольшая активность наблюдается в провинции Гуандун и Чжэцзян, столица Пекин, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район и провинция Шаньдун. Это свидетельствует о том, что география интереса к Казахстану охватывает не только приграничные территории, но и экономически развитые регионы Китая.