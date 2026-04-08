Казахстан вошел в топ-20 мирового рейтинга образования, опередив ряд развитых стран

По данным индекса, Казахстан вошел в группу стран с устойчиво развивающимися и интегрированными в мировое образовательное пространство системами.

Выше в рейтинге расположились США, Великобритания и Китай. Казахстан находится сразу за этой группой в одном сегменте с Нидерландами и Саудовской Аравией, опережая Польшу, ОАЭ, а также ряд крупных экономик, включая Мексику, Бразилию и Южную Африку.

Один из критериев рейтинга — представленность университетов страны в QS. По словам главы ведомства, более 10 казахстанских вузов входят в QS Top 1000, среди них КазНУ имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва и Satbayev University.

Еще один показатель — государственные расходы на образование в процентах от ВВП. В Казахстане они остаются на уровне 3–4%.

Нурбек подчеркнул, что Казахстан формирует собственную модель высшего образования, которая включает международную интеграцию, развитие исследовательских университетов, укрепление связей между академической средой и промышленностью, а также подготовку кадров для экономики, основанной на искусственном интеллекте.

По его словам, наблюдается рост академической мобильности, расширяются международные партнерства и увеличивается исследовательский потенциал вузов.

Министр отметил, что результаты индекса отражают укрепление позиций Казахстана в мировой системе высшего образования.

