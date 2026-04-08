РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:33, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстан вошел в топ-20 мирового рейтинга образования, опередив ряд развитых стран

    Казахстан занял 18-е место в глобальном рейтинге Insider Monkey Official Education Index с показателем 0,698. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Студенты студенттер лекция аудитория
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    По данным индекса, Казахстан вошел в группу стран с устойчиво развивающимися и интегрированными в мировое образовательное пространство системами.

    Выше в рейтинге расположились США, Великобритания и Китай. Казахстан находится сразу за этой группой в одном сегменте с Нидерландами и Саудовской Аравией, опережая Польшу, ОАЭ, а также ряд крупных экономик, включая Мексику, Бразилию и Южную Африку.

    Один из критериев рейтинга — представленность университетов страны в QS. По словам главы ведомства, более 10 казахстанских вузов входят в QS Top 1000, среди них КазНУ имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва и Satbayev University.

    Еще один показатель — государственные расходы на образование в процентах от ВВП. В Казахстане они остаются на уровне 3–4%.

    Фото: Linkedin_Sayasat Nurbek

    Нурбек подчеркнул, что Казахстан формирует собственную модель высшего образования, которая включает международную интеграцию, развитие исследовательских университетов, укрепление связей между академической средой и промышленностью, а также подготовку кадров для экономики, основанной на искусственном интеллекте.

    По его словам, наблюдается рост академической мобильности, расширяются международные партнерства и увеличивается исследовательский потенциал вузов.

    Министр отметил, что результаты индекса отражают укрепление позиций Казахстана в мировой системе высшего образования.

    Ранее сообщалось, что Казахстан установил рекорд среди стран ЦА и усилил позиции в 16-м выпуске предметных рейтингов лучших университетов мира QS Quacquarelli Symonds. 

    Теги:
    Образование Рейтинг Миннауки и высшего образования РК Саясат Нурбек
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают