Казахстан вошел в топ-10 в мире по уровню развития цифровых услуг

Согласно данным английского журнала, Казахстан вошёл в топ-10 стран мира по уровню развития электронного правительства и быстро становится примером цифровой модернизации для всего Евразийского региона.

От сырьевой экономики — к цифровой готовности

Ранее считавшийся сырьевой постсоветской экономикой, сегодня Казахстан занимает ведущие позиции в цифровой трансформации Центральной Азии. Стратегия страны включает не только финтех, но и цифровизацию госуслуг, развитие интернета, создание экосистемы ИИ и сотрудничество со стартапами на международном уровне.

— Вхождение Казахстана в десятку лидеров глобального Online Services Index (OSI) наряду с Южной Кореей, Эстонией и Данией стало значимым достижением. Согласно Индексу развития электронного правительства ООН 2024 года, страна поднялась на четыре позиции и заняла 24-е место в мире, опередив такие крупные экономики, как Германия, Китай и Австралия. Среди стран СНГ Казахстан уверенно лидирует по уровню цифрового управления, — говорится в публикации.

По данным исследователей, сегодня более 92% государственных услуг доступны онлайн. Через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile гражданам предоставляется свыше 1 200 цифровых сервисов. Только в 2025 году аудитория eGov Mobile выросла на 1,1 млн человек и достигла 11 млн активных пользователей. В первой половине года было оказано более 23 млн цифровых услуг — почти 45% из них через смартфоны, что подтверждает мобильную направленность цифровой стратегии Казахстана.

Цифровизация охватывает не только доступ к услугам, но и сами принципы их оказания и управления данными. Экосистема eGov стала неотъемлемой частью повседневной жизни: от регистрации бизнеса до доступа к медуслугам, продления документов и подачи юридических заявлений.

Платформа eGov Mobile продолжает развиваться: в нее внедряются биометрическая идентификация, push-уведомления и интеграция с другими цифровыми экосистемами, включая Kaspi.kz — что стирает границы между государственными и частными цифровыми сервисами.

По состоянию на середину 2025 года, в системе eGov.kz зарегистрировано более 14,7 млн пользователей, из них 215 тыс. — за последний год. Эти данные свидетельствуют о растущем доверии граждан к цифровым технологиям.

Национальная экосистема: стратегический рывок вперед

В 2024 году Казахстан утвердил Концепцию развития искусственного интеллекта до 2029 года — правовую и стратегическую основу для этичного внедрения ИИ, создания стандартов и регуляторной базы. В настоящее время разрабатывается Национальная стратегия по ИИ, целью которой является интеграция искусственного интеллекта в здравоохранение, образование, энергетику, госуправление и науку.

Ключевым элементом стратегии станет запуск самого мощного суперкомпьютера в Центральной Азии — его запуск запланирован на июль 2025 года. Он размещён в сертифицированном дата-центре Tier III при Министерстве цифрового развития и станет частью национальной платформы ИИ. Доступ к вычислительным ресурсам получат университеты, стартапы и частные компании — на условиях открытости, безопасности и локализации.

Параллельно с этим Правительство совместно с Парламентом разрабатывает законопроект о регулировании ИИ. Он будет регулировать отношения между государством, бизнесом и физическими лицами при разработке и применении технологий искусственного интеллекта.

Также при Президенте создается Международный консультативный совет по ИИ, который займётся формированием национальной политики и укреплением глобального сотрудничества. В состав совета войдут ведущие мировые эксперты, ученые и предприниматели.

Стартапы и кадры: формирование нового цифрового рынка

— Бурное технологическое развитие отражается и в стартап-среде Казахстана. В 2024 году отечественные стартапы привлекли свыше $250 млн венчурных инвестиций — более чем в три раза больше, чем годом ранее. Флагманский акселератор страны Astana Hub объединил более 1 300 стартапов из 28 стран, суммарный доход которых составил 1,2 трлн тенге, а экспорт — более 140 млрд тенге, — отметили исследователи.

Резиденты получают налоговые льготы, упрощённые визовые процедуры и доступ к инвестициям. В 2025 году о сотрудничестве с Astana Hub официально объявил Telegram — важный шаг в направлении взаимодействия Казахстана с глобальными IT-гигантами.

В отчете указывается, что ряд казахстанских стартапов уже завоевывает международные рынки — США, ОАЭ, Нидерланды, Великобританию, Германию и другие. Среди них — Alaqan, Codiplay, CITIX, CEREBRA, OGames, Parqour, ApartX. Примером успеха стал Codiplay — EdTech-компания, ориентированная на развитие цифровой грамотности у школьников. Оцененная в $100 млн, она внедрена в более чем 450 школах по всему миру, включая Великобританию, Южную Корею, Саудовскую Аравию, Турцию и Азербайджан, и теперь начинает активное распространение в Казахстане.

Для масштабирования экспорта Казахстан открывает международные технопарки в Саудовской Аравии, Сингапуре и США, создавая новые мосты для глобального сотрудничества.

Стартап-экосистема развивается при поддержке государства, а также частных венчурных фондов и бизнес-ангелов. В 2025 году был запущен Qazaqstan Venture Group — венчурный фонд объемом $1 млрд, специально направленный на поддержку ИИ-стартапов. Он дополняет работу Astana Hub Ventures, фонда, поддерживающего стартапы как из Казахстана и Центральной Азии, так и со всего мира.

Эти инициативы должны дать импульс новым технологиям, усилить IT-сектор и способствовать устойчивому экономическому росту страны.

Цифровизация и рынок труда

Цифровая трансформация затрагивает и рынок труда. По данным на 2024 год в стране зарегистрировано более 18 тыс. IT-компаний, в которых заняты 187 тыс. человек — рост на 12% за год. Программа Tech Orda, инициированная государством, нацелена на обучение 20 тыс. новых IT-специалистов к 2029 году на базе частных IT-школ по грантовой модели.

Подготовка кадров охватывает не только программистов, но и специалистов по ИИ, аналитиков данных, продакт-менеджеров и кибербезопасников. Важную роль в выявлении и развитии цифровых талантов играют 18 региональных IT-хабов.