Казахстан вошел в топ-10 стран мира с самыми низкими ценами на хлеб
В среднем белый хлеб в мире стоит около 1100 тенге. Самая высокая стоимость на 500 граммовую булку хлеба — в Исландии (2260 тенге), а самая низкая стоимость — в Алжире (около 95 тенге). Казахстан в этом рейтинге по самым низким ценам занимает 6 место (230 тенге), передает агентство Kazinform.
Согласно данным рейтинга, собранным за последние 12 месяцев, среди стран с самой высокой ценой на хлеб оказались Швейцария (2050 тенге), США (1950 тенге), Люксембург (1798 тенге) и Норвегия (1855 тенге). В рейтинг вошли 127 стран. В десятке лидеров по дороговизне хлеба также Австрия, Ямайка и Дания.
Как оказалось, самый дешевый хлеб в Ливии (151 тенге), Тунисе (105 тенге) и Алжире (94 тенге).
Летом этого года мы составляли индекс цен на хлебобулочные изделия в Казахстане. Анализ показал, что разница в цене между городами может доходить до 500%.