Казахстан вошел в топ-10 стран мира с самыми низкими ценами на хлеб

Согласно данным рейтинга, собранным за последние 12 месяцев, среди стран с самой высокой ценой на хлеб оказались Швейцария (2050 тенге), США (1950 тенге), Люксембург (1798 тенге) и Норвегия (1855 тенге). В рейтинг вошли 127 стран. В десятке лидеров по дороговизне хлеба также Австрия, Ямайка и Дания.

Как оказалось, самый дешевый хлеб в Ливии (151 тенге), Тунисе (105 тенге) и Алжире (94 тенге).

Летом этого года мы составляли индекс цен на хлебобулочные изделия в Казахстане. Анализ показал, что разница в цене между городами может доходить до 500%.