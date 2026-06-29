Казахстан вошел в число лидеров мирового рейтинга по правам детей

Казахстан занял 24-е место в Глобальном индексе прав детей KidsRights 2026, набрав 0,797 балла. Результат позволил стране войти в топ-25 государств мира по уровню соблюдения прав и благополучия детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Индекс KidsRights 2026 подготовлен Университетом Эразма в Роттердаме совместно с международной организацией KidsRights. В исследовании охвачены 194 страны-участницы Конвенции ООН о правах ребенка. Оценка строится на пяти направлениях: выживание, здоровье, образование, защита и благоприятная среда.

Лидером рейтинга остаются Нидерланды с показателем 0,871 балла. Казахстан, заняв 24-ю позицию, опередил ряд государств Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

В региональном разрезе позиции распределились следующим образом: Молдова — 32-е место, Украина — 36-е, Грузия — 51-е, Азербайджан — 60-е, Армения — 70-е. Кыргызстан занял 82-е место, Таджикистан — 92-е, Узбекистан — 96-е.

Стоит отметить, индекс публикуется с 2013 года и уже стал ориентиром для правительств и международных организаций при разработке социальных и образовательных программ.

Напомним, Казахстан занял 67-е место в Индексе Целей устойчивого развития среди 169 стран в 2026 году.