Казахстан внес весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной стабильности и безопасности - эксперты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан эксперты рассказали о позициях Казахстана на международной арене, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Своим видением Казахстана на международной арене поделился научный сотрудник Китайского фонда международных исследований, член Совета развития и обмена Азии и Африки при МИД КНР, бывший посол Китая в Казахстане Яо Пэйшэн.

«У Казахстана особый и уникальный имидж, а его дипломатические достижения заняли важную главу в истории международных отношений. В 1992 году на 47-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев выдвинул инициативу созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Решительные действия Нурсултана Назарбаева по отказу от ядерного оружия и ряд инициатив в области глобальной ядерной безопасности получили широкую поддержку в мире. Подписание Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма рассматривается ООН как важный шаг на пути укрепления системы международного противодействия терроризму», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годах сыграл важную роль в решении таких вопросов как нераспространение оружия массового уничтожения, укрепление межрелигиозного диалога и обменов, а также оказание содействия ООН в достижении целей устойчивого развития.

«Мы верим, что Казахстан в качестве активного и ответственного участника международного сообщества внесет весомый новый вклад в обеспечение глобальной и региональной стабильности и безопасности», - сказал Яо Пэйшэн.

Как отметил эксперт из России Алексей Малашенко, самое главное достижение, то, что Казахстан состоялся как полноценное государство, как государство евразийского масштаба.

«Самое главное достижение, что государство состоялось. Причем оно состоялось полноценно, без тех потрясений, которые пережили некоторые государства и это государство заметное н е только на уровне региона, это вообще государство евразийского масштаба как минимум, а то и мирового. Говорить конкретно о каких-то экономических достижениях или промахах, не совсем интересно, потому что были достижения, были неудачи, это совершенно ясно и понятно, но это надежное государство. Я считаю, что в Казахстане нечего ожидать ничего неожиданного. Да, будут выборы в январе, масса всего будет интересного, но это очень крепкое, надежное государство. Это не всем удается, потому что в большинстве постсоветских государств мы ожидаем чего-то неожиданного. Это то государство, которое уважают, это действительно национальное государство», - сказал Алексей Малашенко.

При этом эксперт отметил, что государство достигло многого после развала СССР.

«Я считаю, что Казахстану везло с обществом и одновременно с лидером Назарбаевым. Бывает такое историческое везение. Я когда говорю о Казахстане, считаю, что будущее есть и никаких потрясений тех, что мы видим у соседей, там не будет. База того, что не может ничего произойти, это достаточно успешная социально-экономическая политика», - сказала политолог.

В свою очередь, основатель Казахстанско-Люксембургского общества дружбы Титсауи Абдельхалим также рассказал об отношении к стране в Европе.

«Границы современного Казахстана были официально определены и признаны мировым сообществом в 1991 году, чтобы обеспечить каждому гражданину защиту и свободное передвижение внутри страны. Несмотря на относительно молодой возраст, государственность Казахстана и история намного богаче и старше 1991 года. Сегодня будущее Казахстана зависит от молодежи. Я думаю, что молодые казахстанцы должны быть широко вовлечены в торжества по случаю Дня Независимости, чтобы иметь полное ощущение суверенитета, понять свою роль в судьбе страны. Уверен, что в будущем Казахстан займет важное место в мире. Казахстан мог бы стать «активом» для Европы, для всего мира, так как мы сейчас сталкиваемся с реальными проблемами интеграции мигрантов, принятия разных культур», - подчеркнул спикер.

Он обратил внимание на то, что между тем в Казахстане много национальностей, религий и языков.

«Разнообразные общины живут вместе в гармонии и мире. Уверен, что это будет полезный опыт для всего мира», - сказал Титсауи Абдельхалим.

В то же время он подчеркнул, что Люксембург - центр Европы. Здесь расположено большинство европейских финансовых институтов и мировых крупных корпораций.

«Мы рады быть первыми в этой части мира, которые продвигают Казахстан, имидж страны. Несмотря на трудный с точки зрения пандемии 2020 год, мы провели впервые в Люксембурге мероприятия в рамках 175-летия Абая, отпраздновали казахстанский праздник Наурыз. Казахстан имеет большой потенциал в сфере туризма. Мы, как активисты Казахстанско-Люксембургского общества дружбы, продолжим работу по продвижению интересов Казахстана в Европе», - подчеркнул он.