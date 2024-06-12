Казахстан вместе с Интерполом разработает «Серебряный бюллетень»

Это позволит эффективно отслеживать активы за рубежом.

— Если до этого ставили карточки на человека, теперь они будут ставить карточки на актив, и будут этот актив тоже по всему миру преследовать своими мерами. И этот проект Интерпола называется Серебряный бюллетень, он будет постепенно внедряться, и мы, Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры, получили отдельное свое членство в рабочей группе по реализации этого проекта. Прямо сейчас наш представитель находится в Европе. Совет Европы помог нам осуществить выезд, изучить опыт по возврату активов двух стран Швейцарии и Бельгии. То есть, это вот активно идет работа с Советом Европы. И цифра по возврату из-за рубежа у нас на сегодня составляет около $700 000 000. Активами, деньгами, — сообщил Нурдаулет Суиндиков.