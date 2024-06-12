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    22:00, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан вместе с Интерполом разработает «Серебряный бюллетень»

    активы
    Фото: Kazinform

    Членство в рабочей группе по реализации этого проекта получил Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК, сообщил его председатель Нурдаулет Суиндиков в документальном фильме «Возврату подлежит» в эфире телеканала Jibek Joly, передает агентство Kazinform.

    Это позволит эффективно отслеживать активы за рубежом.

    — Если до этого ставили карточки на человека, теперь они будут ставить карточки на актив, и будут этот актив тоже по всему миру преследовать своими мерами. И этот проект Интерпола называется Серебряный бюллетень, он будет постепенно внедряться, и мы, Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры, получили отдельное свое членство в рабочей группе по реализации этого проекта. Прямо сейчас наш представитель находится в Европе. Совет Европы помог нам осуществить выезд, изучить опыт по возврату активов двух стран Швейцарии и Бельгии. То есть, это вот активно идет работа с Советом Европы. И цифра по возврату из-за рубежа у нас на сегодня составляет около $700 000 000. Активами, деньгами, — сообщил Нурдаулет Суиндиков.

    Напомним, Телерадиокомплекс Президента РК подготовил первый документальный фильм «Возврату подлежит», в котором руководитель Администрации Президента РК Айбек Дадебай, министр юстиции РК Азамат Ескараев, Председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков рассказали о процессе и достигнутых результатах по возврату в страну незаконных активов.

    Теги:
    Фильмы Генпрокуратура Возврат активов Закон и право JIBEK JOLY
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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