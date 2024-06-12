Иски о необъяснимом богатстве вводят в Казахстане

Об одной из новых моделей возврата активов, применяемых в мире, а теперь и в Казахстане, сообщил председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков в документальном фильме «Возврату подлежит» в эфире телеканала Jibek Joly, передает агентство Kazinform.

О необходимости возвращать в страну незаконно приобретенные активы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в феврале 2022 года на расширенном заседании Правительства.

Цель данной инициативы - усилить здоровую конкуренцию в бизнес-среде и общую экономическую ситуацию в стране.

Уже в июле 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

В фильме председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков сообщил, что работа на сегодня находится в активной фазе, и уже достигнут определенный результат – речь идет о 1,5 трлн тенге возвращенных активов.

Также он сообщил, что Комитет по возврату активов имеет уже первый иск и решение суда о так называемом необъяснимом богатстве.

Фото: скрин из видео

Фото: скрин из видео

- В мире есть несколько моделей возврата активов. И последней, и одной из новых из них является так называемые иски о необъяснимом богатстве, когда у государства есть претензии, разумные сомнения в том, что тот или иное лицо владеет законно каким-то имуществом. А субъект должен доказать, что он его законно приобрел. Если он этого не доказывает, этому имуществу присваивается решением суда статус необъяснимого богатства, и оно обращается в доход государства. Вот такого рода иск уже со вступившим решением суда у нас уже в Казахстане есть первый, и по нему в ближайшее время в доход государства будут обращены около $11 000 000. И еще где-то на $1 000 000 имущество, в том числе украшения, в том числе брендовые изделия, - сообщил председатель Комитета по возврату активов Н. Суиндиков.

Фото: скрин из видео

Как отметил руководитель Администрации Президента РК Айбек Дадебай, это беспрецедентная для страны практика. Она поддерживается авторитетными международными организациями и странами-партнерами.