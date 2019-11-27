Казахстан вложил в экономику Кыргызстана более 1 млрд долларов

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перечислил результаты двустороннего сотрудничества с Кыргызстаном за последние несколько лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важными преимуществами казахстанско-кыргызстанских отношений являются наличие общей границы, налаженная транспортная инфраструктура и партнерство в ЕАЭС. Благодаря этому, Казахстан стал одним из ведущих торговых партнеров Кыргызстана, прочно занимая третью позицию во внешне-торговом обороте Кыргызской Республики. В свою очередь, Кыргызстан – это второй торговый партнер Казахстана среди стран Центральной Азии. Наш товарооборот уже третий год подряд демонстрирует устойчивый рост: с 2015 по 2018 годы объем взаимной торговли вырос на 30%, составив 900 млн долларов. Казахстан является одним из крупных инвесторов, вложивших в кыргызстанскую экономику более 1 млрд долларов», - сказал Глава государства на 5-м заседании Высшего межгосударственного совета в Бишкеке.





По его словам, в Кыргызстане работают около 2 тысяч предприятий с участием казахстанского капитала.

«Казахстанские инвесторы представлены в горнодобывающей, перерабатывающей, строительной отраслях, торговле, банковском секторе, в сфере телекоммуникаций. Они активно участвуют в социальной жизни регионов Кыргызстана, создают рабочие места, стимулируют приток финансовых средств и технологий, развиваются сопутствующие отрасли. Поэтому мы выражаем надежду, что Правительство Кыргызстана и впредь будет оказывать помощь и в целом проявлять благоприятное отношение к деятельности казахстанских инвесторов», - отметил Президент.





«В свою очередь, в Казахстане действуют более 1 тысячи предприятий с кыргызстанским участием, которые также вносят большую лепту в развитие казахстанской экономики. Эти показатели демонстрируют положительную тенденцию и свидетельствуют о росте кооперационных связей. Планомерно и в духе братства развивается сотрудничество между приграничными регионами – на их долю приходится около 50% двустороннего товарооборота, который неизменно растет. Все эти достижения еще раз подтверждают особый статус сотрудничества между нашими государствами», - добавил К. Токаев.