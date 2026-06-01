Казахстан включили в число приоритетных стран инициативы ВОЗ по борьбе с детским раком

Европейское региональное бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ) приветствует инициативу Республики Казахстан по присоединению к числу приоритетных стран Глобальной инициативы по борьбе с раком у детей (Global Initiative for Childhood Cancer, GICC), передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Присоединение к этому списку, подтвержденное ЕРБ ВОЗ, свидетельствует о приверженности Казахстана развитию системы помощи детям с онкологическими заболеваниями и открывает дополнительные возможности для более скоординированной технической поддержки страны со стороны ВОЗ и партнеров этой организации.

Сегодня в Казахстане проживает около семи миллионов детей, а это более одной трети населения страны (34%). ВОЗ готова и далее поддерживать усилия Казахстана по укреплению детской онкологической помощи на национальном, региональном и глобальном уровнях.

ВОЗ также будет содействовать доступу к профильной экспертизе и инструментам GICC для своих партнеров в стране, обеспечивая планомерное сотрудничество и поддержку.

Присоединение Казахстана к числу приоритетных стран GICC особенно символично накануне 1 июня — Международного дня защиты детей.

За год в структуре НЦПДХ пролечено более 2500 детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Продолжают расширяться различные методы диагностики, обновляются протоколы терапии. В последние годы внедрен метод мониторинга минимальной остаточной болезни при терапии острых лейкозов методами ПЦР и проточной цитофлуометрии, определение ПНГ клона у детей с аплазиями кроветворения. Все больше проводится органосохраняющих операций.

В 2025 году проведено 58 трансплантаций, в том числе проведено 18 аутологичных, восемь гаплоидентичных, 31 аллогенная трансплантация, в том числе 12 трансплантаций от неродственных доноров.

В 2025 году проведено восемь операций эндопротезирования суставов при опухолях костей, 12 операций селективной интраартериальной химиотерапии при ретинобластоме. Семи новорожденным пациентам с нерезектабельной гепатобластомой проведена химиоэмболизация печеночной артерии.

Глобальная инициатива по борьбе с раком у детей (GICC) — это инициатива Всемирной организации здравоохранения при поддержке St Jude Children’s Research Hospital и партнеров, направленная на улучшение ранней диагностики, доступа к качественному лечению и комплексной поддержке детей с онкологическими заболеваниями. Инициатива помогает странам укреплять системы оказания помощи, развивать стандарты и маршрутизацию пациентов, повышать качество услуг и обеспечивать более справедливый доступ к лечению.

Ранее в Минздраве сообщили о том, что в Казахстане за последние десять лет численность детского населения увеличилась на 1,5 миллиона человек, что требует дальнейшего развития инфраструктуры и совершенствования системы медицинской помощи детям.