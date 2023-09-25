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    16:13, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан выиграл пятую медаль Азиатских игр в Ханчжоу

    Абылайхан Жубаназар
    Фото: Sports.kz.﻿

    На Азиаде в Ханчжоу состоялась схватка за третье место у дзюдоистов в весовой категории до 81 кг между представителем Казахстана Абылайханом Жубаназаром и Мусо Собировым из Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победителем схватки стал казахстанский дзюдоист, одолевший оппонента благодаря golden score (иппон) и заполучивший таким образом бронзовую медаль.

    Отметим, на предварительных этапах Жубаназар был сильнее соперников из Гонконга и Бахрейна, а в полуфинале уступил таджикистанскому спортсмену Сомону Махмадбекову.

    Ранее бронзовые награды Азиатских игр в дзюдо выиграли Магжан Шамшадин и Эсмигуль Куюлова, а «серебро» — Абиба Абужакынова. Еще одним обладателем «бронзы» для Казахстана стал стрелок Никита Чирюкин.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
    Автор
    Ринат Дусумов
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