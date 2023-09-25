Казахстан выиграл пятую медаль Азиатских игр в Ханчжоу

На Азиаде в Ханчжоу состоялась схватка за третье место у дзюдоистов в весовой категории до 81 кг между представителем Казахстана Абылайханом Жубаназаром и Мусо Собировым из Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победителем схватки стал казахстанский дзюдоист, одолевший оппонента благодаря golden score (иппон) и заполучивший таким образом бронзовую медаль.

Отметим, на предварительных этапах Жубаназар был сильнее соперников из Гонконга и Бахрейна, а в полуфинале уступил таджикистанскому спортсмену Сомону Махмадбекову.

Ранее бронзовые награды Азиатских игр в дзюдо выиграли Магжан Шамшадин и Эсмигуль Куюлова, а «серебро» — Абиба Абужакынова. Еще одним обладателем «бронзы» для Казахстана стал стрелок Никита Чирюкин.