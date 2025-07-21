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    22:26, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстан выиграл четвертую медаль на летней Универсиаде-2025

    Казахстанский таэквондист Тамирлан Тлеулес принес стране четвертую медаль на Всемирной летней Универсиаде-2025 в Германии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан выиграл четвертую медаль на летней Универсиаде-2025
    Фото: Sports.kz

    В полуфинале в весовой категории до 58 килограммов Тлеулес сразился с украинским спортсменом Максимом Маненковым и проиграл ему 0-2 по раундам (17:18, 14:17). Таким образом, Тамирлан стал бронзовым призером турнира.

    Ранее Казахстан выиграл еще две бронзовые медали в таэквондо: награды завоевали Дамир Шуленов и Нодира Ахмедова. Также «бронзу» выиграла Айбота Ертайкызы, представляющая страну в художественной гимнастике.

    Ранее сообщалось, что Казахстан вошел в топ-10 на ЧМ по артистическому плаванию.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Универсиада Германия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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