Казахстан выиграл четвертую медаль на летней Универсиаде-2025

В полуфинале в весовой категории до 58 килограммов Тлеулес сразился с украинским спортсменом Максимом Маненковым и проиграл ему 0-2 по раундам (17:18, 14:17). Таким образом, Тамирлан стал бронзовым призером турнира.

Ранее Казахстан выиграл еще две бронзовые медали в таэквондо: награды завоевали Дамир Шуленов и Нодира Ахмедова. Также «бронзу» выиграла Айбота Ертайкызы, представляющая страну в художественной гимнастике.

Ранее сообщалось, что Казахстан вошел в топ-10 на ЧМ по артистическому плаванию.