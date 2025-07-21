22:26, 20 Июль 2025 | GMT +5
Казахстан выиграл четвертую медаль на летней Универсиаде-2025
Казахстанский таэквондист Тамирлан Тлеулес принес стране четвертую медаль на Всемирной летней Универсиаде-2025 в Германии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
В полуфинале в весовой категории до 58 килограммов Тлеулес сразился с украинским спортсменом Максимом Маненковым и проиграл ему 0-2 по раундам (17:18, 14:17). Таким образом, Тамирлан стал бронзовым призером турнира.
Ранее Казахстан выиграл еще две бронзовые медали в таэквондо: награды завоевали Дамир Шуленов и Нодира Ахмедова. Также «бронзу» выиграла Айбота Ертайкызы, представляющая страну в художественной гимнастике.
Ранее сообщалось, что Казахстан вошел в топ-10 на ЧМ по артистическому плаванию.