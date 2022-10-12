Казахстан входит в топ-50 стран по общему использованию природного газа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К началу текущего года протяженность уличной газовой сети в РК составила 34,8 тыс. км — на 6,6% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

За год добавилось 2,3 тыс. км газовых сетей, выбыло — 13,9 км. 74,1 км сетей нуждаются в ремонте, 103 км было отремонтировано за 2021 год.

С 2010-го по 2021 год за счет государственного бюджета было реализовано свыше 1,3 тыс. проектов газификации, построено более 18 тыс. км газораспределительных сетей в регионах. В частности, в декабре 2019 года было завершено строительство и введен в эксплуатацию первый этап магистрального газопровода «Сарыарка» по маршруту «Кызылорда — Астана» протяженностью 1,06 тыс. км.

По данным Комплексного плана развития газовой отрасли РК на 2022–2026 годы, на 1 января 2022 года уровень газификации населения страны достиг 53,1%, доступ к природному газу получили 9,8 млн человек. С учетом роста уровня газификации и подключения новых потребителей за 2010–2021 годы объемы потребления газа на внутреннем рынке выросли на 106% — с 9 млрд до 18,6 млрд куб. м.

Как известно, в стране реализуется Генеральная схема газификации РК на 2015–2030 годы. До конца текущего года предполагается актуализация схемы.

Согласно аналитическим данным Index Mundi, среди 213 рассматриваемых стран таким благом, как природный газ, в 2020 году пользовались жители только 144 государств. Среди них Казахстан находился на 43-м месте по общему объему потребляемого газа (15,4 млрд куб. м за год) и на 41-м месте — по объему газа, потребляемого на душу населения (805,1 куб. м за год). Объем подушевого потребления в РК больше, чем для жителей таких стран СНГ, как Армения, Молдова, Украина, Кыргызстан и Таджикистан.

К тому же, что цены на газ и соотношение тарифов в секторе и зарплат в РК — самые благоприятные среди всех стран Европы.

Дальнейшая газификация и подключение населения к уже существующим распределительным сетям в РК — очень актуальный вопрос. Показатели Казахстана достаточно оптимистичны, и в то же время стране есть куда расти.

В Казахстане принимаются меры по упрощению и ускорению процесса подключения потребителей к газу. Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ МНЭ РК) внес поправки в ряд правовых актов, чтобы значительно сократить перечень документов, необходимых при получении технических условий для подключения к газу. Теперь таких документов потребуется всего пять, в отличие от восьми требуемых ранее.

Фото: infosmi.net