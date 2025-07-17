Казахстан входит в элиту мировой металлургии с проектом Qarmet

В настоящее время ведётся финальный отбор технологического партнёра: рассматриваются предложения от ведущих международных инжиниринговых компаний — Primetals Technologies (Австрия), SMS group (Германия) и Danieli (Италия).

Проект представляет собой важный этап в технологической трансформации Qarmet и в развитии всей казахстанской металлургии. Новый комплекс позволит выпускать горячекатаную сталь шириной до 1850 мм и толщиной от 0,8 до 16 мм — это существенно расширит текущий сортамент продукции, предоставляя возможности для выхода в премиальные сегменты высокотехнологичных отраслей, включая автомобилестроение, нефтяную, атомную, медицинскую и трубную промышленности, а также производство бытовой техники. В отличие от действующего стана, введённого в эксплуатацию ещё в 1968 году, новое оборудование будет соответствовать самым современным международным стандартам.

Фото: QazTehna

Реализация проекта полностью соответствует задачам, поставленным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства подчёркивал важность запуска в стране производства высокотехнологичных марок стали, а также необходимость существенного наращивания производственных мощностей в ближайшие годы с тем, чтобы вернуть казахстанской металлургии позиции одного из лидеров на пространстве СНГ.

Стоимость проекта составит порядка $700 млн, завершение строительства намечено на 2027 год. Комплекс разместится на площадке карагандинского металлургического комбината, обеспечивая его дополнительной производственной мощностью в 4 млн тонн премиальной стали в год. Финансирование предусмотрено при участии экспортно-кредитных агентств Европы и при поддержке институтов развития РК.

Фото: Qarmet

Новый ЛПК создаст для Qarmet целый ряд технологических и экономических преимуществ. Современные решения позволят значительно снизить энергозатраты, заместись часть продуктовых сегментов в сортаменте холодного проката горячекатанным и оптимизировать производственный цикл. Это приведёт к снижению себестоимости продукции, в то время как премия за качество на рынке вырастет. Такая формула сделает продукцию Qarmet более конкурентоспособной не только на внутреннем рынке, но и в экспортных направлениях, особенно в условиях конкуренции с поставщиками из КНР и РФ.

Фото: Qarmet

По словам Председателя правления «Qarmet Corporation» Петра Трушина, проект открывает новую страницу в истории компании и казахстанской металлургии в целом:

— Мы создаём высокотехнологичное производство нового поколения, способное конкурировать на глобальном уровне. Рассматривая сотрудничество с мировыми лидерами, мы выбираем наиболее передовое и эффективное решение. Это не просто модернизация — это стратегический рывок, который укрепит промышленный потенциал Казахстана, — отметил Трушин.

ЛПК также обеспечит значительный вклад в промышленное развитие региона: будут созданы новые рабочие места, развита инфраструктура, сформированы производственные кооперации с машиностроением, нефтяной отраслью и другими направлениями.

Размещение высокотехнологичного комплекса в центре страны, рядом с сырьевой базой и ключевыми транспортными маршрутами, устраняет один из основных инфраструктурных барьеров — логистику. Это будет способствовать полному импортозамещению в ряде сегментов и расширению экспортных поставок в страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы.

Фото: Primetals

Новый литейно-прокатный комплекс Qarmet станет важным элементом комплексной модернизации предприятия. Напомним, что помимо прокатных мощностей, компания реализует и другие стратегические инициативы. Среди них — строительство газопровода для комбината для снижения себестоимости и улучшения экологических показателей ($301 млн), возведение новых коксовых батарей № 8 и № 9 ($369 млн, 1,5 млн т сухого кокса в год), запуск горно-шахтного комплекса и обогатительных фабрик в Каражале ($511 млн), развитие углехимии с выпуском более 15 видов продукции.