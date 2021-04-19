РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:14, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстан вернул странам-экспортерам более 8 тысяч тонн продукции

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Странам-экспортерам было возвращено​ более 8 тысяч тонн продукции, которые оформлялись с нарушением карантинных требований законодательства​ РК​ и​ ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственной инспекции в АПК МСХ РК.

    За три месяца текущего года​ на ввозимую территорию страны подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска​ было выявлено свыше 800 нарушений. ​ Из них по 110 фактам были обнаружены карантинные объекты и у более ​500 не соответствовали ​ документы ​или вовсе ​отсутствовали.

    Тем самым, странам-экспортерам, нарушившим карантинные требования законодательства​ РК​ и ​ ЕАЭС, было возвращено более 8 тысяч тонн продукции. Лидирующую позицию возврата возглавили экспортеры из КНР (6022,2 тонн) и Российской Федерации (1136,2 тонн). Далее – Узбекистан (439,2 тонн), Кыргызстан (307,4 тонн), Азербайджан (303,6 тонн), Иран (243 тонн) и Туркменистан (212,5 тонн).

    В основном возвращались томаты, перец и ячмень, в которых были выявлены такие карантинные объекты, как вирус коричневой морщинистости плодов томата, повилики, западный цветочный трипс, червеца Комстока и другие.

    Отметим, что нарушители привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 37 млн тенге.


    Теги:
    Сельское хозяйство Костанайская область
    Сейчас читают
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!