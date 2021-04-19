Казахстан вернул странам-экспортерам более 8 тысяч тонн продукции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Странам-экспортерам было возвращено​ более 8 тысяч тонн продукции, которые оформлялись с нарушением карантинных требований законодательства​ РК​ и​ ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственной инспекции в АПК МСХ РК.

За три месяца текущего года​ на ввозимую территорию страны подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска​ было выявлено свыше 800 нарушений. ​ Из них по 110 фактам были обнаружены карантинные объекты и у более ​500 не соответствовали ​ документы ​или вовсе ​отсутствовали.

Тем самым, странам-экспортерам, нарушившим карантинные требования законодательства​ РК​ и ​ ЕАЭС, было возвращено более 8 тысяч тонн продукции. Лидирующую позицию возврата возглавили экспортеры из КНР (6022,2 тонн) и Российской Федерации (1136,2 тонн). Далее – Узбекистан (439,2 тонн), Кыргызстан (307,4 тонн), Азербайджан (303,6 тонн), Иран (243 тонн) и Туркменистан (212,5 тонн).

В основном возвращались томаты, перец и ячмень, в которых были выявлены такие карантинные объекты, как вирус коричневой морщинистости плодов томата, повилики, западный цветочный трипс, червеца Комстока и другие.

Отметим, что нарушители привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 37 млн тенге.