Казахстан вернул странам-экспортерам более 8 тысяч тонн продукции
За три месяца текущего года на ввозимую территорию страны подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска было выявлено свыше 800 нарушений. Из них по 110 фактам были обнаружены карантинные объекты и у более 500 не соответствовали документы или вовсе отсутствовали.
Тем самым, странам-экспортерам, нарушившим карантинные требования законодательства РК и ЕАЭС, было возвращено более 8 тысяч тонн продукции. Лидирующую позицию возврата возглавили экспортеры из КНР (6022,2 тонн) и Российской Федерации (1136,2 тонн). Далее – Узбекистан (439,2 тонн), Кыргызстан (307,4 тонн), Азербайджан (303,6 тонн), Иран (243 тонн) и Туркменистан (212,5 тонн).
В основном возвращались томаты, перец и ячмень, в которых были выявлены такие карантинные объекты, как вирус коричневой морщинистости плодов томата, повилики, западный цветочный трипс, червеца Комстока и другие.
Отметим, что нарушители привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 37 млн тенге.