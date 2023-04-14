Казахстан ведет переговоры с Сингапуром по открытию прямого авиарейса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская сторона ведет переговоры с Сингапуром по открытию прямого авиарейса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК, заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в целях расширения географии авиаперевозок в рамках визита в Сингапур встретился с генеральным директором компании Changi Airport Group Ли Сеоу Хианом, в рамках которой были обсуждены вопросы открытия прямого авиамаршрута Сингапур-Казахстан.

Стоит отметить, что аэропорт Changi является главными воздушными воротами Сингапура, шестым самым загруженным аэропортом в мире и вторым в Азии.

Сингапурской стороной было отмечено, что в Казахстане достигнут значительный прогресс в создании благоприятного инвестиционного климата, благодаря проводимым реформам.