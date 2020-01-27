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Казахстан ведет переговоры с инвесткомпанией ОАЭ по созданию нефтехимического предприятия на $6,6 млрд

27 Января 2020 20:57
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Казахстан ведет переговоры с инвесткомпанией ОАЭ по созданию нефтехимического предприятия на $6,6 млрд

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Казахстан ведет переговоры с инвестиционной компанией Mubadala по реализации проекта по созданию нефтехимического предприятия на западе Казахстана на 6,6 млрд долларов. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса ОАЭ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас мы ведем переговоры с инвестиционной компанией Mubadala, чтобы реализовать проект на 6,6 млрд долларов, чтобы создать нефтехимическое предприятие по производству полиэтилена на западе Казахстана», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана добавил, что этот совместный проект является хорошим примером того, как экономика РК уделяет больше внимания обрабатывающей промышленности.

Отметим, что сегодня начался официальный визит Главы нашего государства в Объединенные Арабские Эмираты. В рамках визита Президента РК Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, а также с представителями бизнеса этой страны. Кроме того, состоялся круглый стол с участием представителей деловых кругов ОАЭ и Казахстана, а также официальных лиц.

Завтра, 28 января, в городе Дубай Касым-Жомарт Токаев встретится с вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний Объединенных Арабских Эмиратов.




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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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Автор:

Серик Сабеков

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