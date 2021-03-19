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Казахстан ведет переговоры о дополнительных поставках с производителями вакцины «Спутник V»

19 Марта 2021 14:22
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Казахстан ведет переговоры о дополнительных поставках с производителями вакцины «Спутник V»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За счет чего в Казахстане планируется провакцинировать более одного миллиона граждан в апреле, рассказали в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня 600 тысяч доз будет произведено на Карагандинском медицинском фармацевтическом комплексе. Это в рамках уже заключенного договора. По дополнительной потребности сейчас ведутся переговоры с производителями вакцины «Спутник V», - сообщила корреспонденту Казинформа председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.

Ранее в межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 рассказали о проведении вакцинации населения.

Общее количество вакцинированных лиц первым компонентом – 69 095 человек. Общее количество вакцинированных казахстанцев, вакцинированных вторым компонентом – 18 807 человек. Напомним, по поручению Главы государства с 1 февраля 2021 года в Республике Казахстан была начата вакцинация против коронавирусной инфекции.

Напомним, сегодня глава Минздрава РК Алексей Цой сообщил о том, что в апреле в Казахстане планируется вакцинировать более 1 млн граждан против COVID-19.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Серик Сабеков

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