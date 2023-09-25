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    17:53, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан ведет переговоры о безвизовом режиме с Бангладеш

    Бангладеш
    Фото: pixabay.com.

    Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что в ближайшее время может вступить в силу безвизовый режим с Сейшельскими островами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Недавно было подписано соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Сейшельскими островами. После завершения внутригосударственных процедур в рамках настоящего соглашения вступает в силу безвизовый режим. Граждане смогут помещать две страны без визы до 30 дней, - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

    В этом контексте он отметил, что соответствующие работы по данному соглашению идут полным ходом и будут завершены в ближайшее время.

    - А соглашение с Бангладеш (о безвизовом режиме) предназначено для лиц, имеющих дипломатический и служебный паспорт. В ближайшее время мы постараемся ввести с этой страной визовый режим для других видов паспортов, - добавил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

    Теги:
    Внешняя политика Казахстана МИД РК Сотрудничество
    Автор
    Серик Сабеков
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