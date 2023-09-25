Казахстан ведет переговоры о безвизовом режиме с Бангладеш

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что в ближайшее время может вступить в силу безвизовый режим с Сейшельскими островами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Недавно было подписано соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Сейшельскими островами. После завершения внутригосударственных процедур в рамках настоящего соглашения вступает в силу безвизовый режим. Граждане смогут помещать две страны без визы до 30 дней, - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

В этом контексте он отметил, что соответствующие работы по данному соглашению идут полным ходом и будут завершены в ближайшее время.