Казахстан в числе самых коррумпированных стран: Антикор прокомментировал новость

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Недавно американский новостной журнал US News опубликовал рейтинг по наименее коррумпированным странам, в котором Казахстан оказался в конце списка — на 75-м месте среди 87 государств. Советник председателя Антикоррупционной службы РК Арман Тлеукенов прокомментировал эту новость у себя на странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Арман Тлеукенов написал, что изучил опрос американского журнала. По его словам, он не представлен как официально существующий рейтинг о состоянии коррупции.

«Не знаю, почему коллеги пришли к выводу, что данный рейтинг, определяет уровень коррупции указанных в списке странах. Он не имеет в своей основе методики оценки уровня коррумпированности государств и не преследует такой цели. Интересно, что в список оцениваемых стран вошли всего 87 стран. Хотя даже стран-членов ООН свыше 190. Почему из этого списка выкинули остальные страны, знают только авторы опроса», - написал он.

Советник главы Антикора отметил, что опрос проводился по 10 категориям.

«Но если категории «туризм», «открытость для бизнеса», «продвинутость» еще понятны, то как можно определить уровень коррупции по шкале «сексуальность»? И судя по оценке авторов опроса, мы совсем не сексуальный народ, всего на 3,7 процента. Цифры приведены ниже в скринах», - пишет Арман Тлеукенов.

Еще один важный фактом он назвал то, что в оценке 87 государств участвовали жители лишь 36 стран.

«То есть, среди респондентов отсутствует граждане 51 страны. Значит, участвующие в опросе могли вообще никогда не посещать Казахстан. А оценку давали лишь со слов сторонних лиц или информации, полученной из открытых источников, в том числе и из фильма Бората», - считает автор поста.

По его словам, суть рейтинга заключается в оценке восприятия для возможности потенциального посещения или проживания в туристических целях, а не для определения коррумпированности стран. Автор также добавил, что ни один существующий рейтинг не оценивает реальный уровень коррупции страны, а лишь дает значение о его восприятии тем или иным кругом лиц.

«Существуют мировые институты оценки восприятия коррупции – Индекс восприятия коррупции Транспаренси Интернешнл, Индекс контроля коррупции Всемирного банка, Индекс верховенства закона (World Justice Project) по отсутствию коррупции. При этом, как показывает сравнительный анализ с рейтингом «US News», оценка отдельных стран полностью противоположна. К примеру, в указанном рейтинге выше Казахстана (75 место) расположены Египет (47), Украина (48), Филиппины (56), Азербайджан (62), Узбекистан (68), Гондурас (70). Тогда как, к примеру, в международном Индексе восприятия коррупции Транспаренси Интернешнл у данных стран показатель намного ниже казахстанского (101 место) – Египет (130) Украина и Филиппины (116) Азербайджан (157), Узбекистан (126), Гондурас (157)», - объяснил Арман Тлеукенов.

Кроме того, он напомнил, что Казахстан за последние несколько лет провел широкий фронт работы с позиции международных стандартов ОЭСР и ГРЕКО Совета Европы и практики передовых стран, и назвал некоторых из них:

- предусмотрено всеобщее декларирование;

- введены нормы по отставке и персональной ответственности руководителей госорганов за коррупцию подчиненных и слабую превентивную работу, полный запрет на дарение подарков госслужащим;

- есть ограничения на совместную работу близких родственников;

- введен запрет на зарубежные счета для госслужащих, депутатов и судей;

- исключено применение условно-досрочного освобождения за коррупцию;

- осужденные за коррупцию более не могут трудоустроиться в квазигоссектор;

- увеличены выплаты для граждан за сообщения о фактах коррупции;

- усовершенствована система мер защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, с позиции трудовых прав;

- Президентом принят новый стратегический документ – Концепция антикоррупционной политики государства с конкретным планом действий на ближайшие 5 лет;

- предусмотрен механизм ответственности за необоснованное обогащение чиновников.

«Обозначено три основных вектора работы: человек не должен хотеть быть коррумпированным, не должен иметь возможности быть коррумпированным и должен бояться быть коррумпированным. Это «три кита», на которых выстроена работа Антикоррупционной службы и всех государственных органов в противодействии коррупции», - добавил автор поста.

В заключении Арман Тлеукенов заявил, что информация, которая была опубликована в ряде казахстанских СМИ о списках «коррумпированных стран», недостоверная и не отражает реальной ситуации.

«Но меня поражает другое. То как СМИ заражены «кликбейтностью», то как отдельные наши сограждане поглощены «боратизацией». Хлебом не корми - дай посмеяться над своей страной. А вот говорить о результатах мы, к сожалению, не умеем. Один из действенных методов борьбы с коррупцией – это цифровизация. И тут у нас тоже есть победы. По итогам 2022 года Казахстан занял 8-е место в Индексе онлайн услуг и 28-е место в Индексе развития электронного правительства», - подытожил автор поста.