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    17:00, 09 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан узнал соперников в отборе на Евро-2024

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    ФРАНКФУРТ. КАЗИНФОРМ - Во Франкфурте (Германия) прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2024, по итогам которой своих соперников узнала сборная Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан попал в группу H вместе со сборными Дании, Финляндии, Словении, Северной Ирландии и Сан-Марино.

    Отборочный цикл начнется в марте 2023 года. Если сборной Казахстана не удастся пробиться на Евро-2024 через этот отбор, то у нее будет шанс завоевать путевку через стыковые матчи в Лиге наций. В своей группе в дивизионе С Казахстан стал первым, опередив Азербайджан, Словакию и Беларусь, и вышел в дивизион В.

    Что касается чемпионата Европы-2024, то он пройдет в Германии. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

    Теги:
    Спорт Футбол
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