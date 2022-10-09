Казахстан узнал соперников в отборе на Евро-2024

ФРАНКФУРТ. КАЗИНФОРМ - Во Франкфурте (Германия) прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2024, по итогам которой своих соперников узнала сборная Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан попал в группу H вместе со сборными Дании, Финляндии, Словении, Северной Ирландии и Сан-Марино.

Отборочный цикл начнется в марте 2023 года. Если сборной Казахстана не удастся пробиться на Евро-2024 через этот отбор, то у нее будет шанс завоевать путевку через стыковые матчи в Лиге наций. В своей группе в дивизионе С Казахстан стал первым, опередив Азербайджан, Словакию и Беларусь, и вышел в дивизион В.

Что касается чемпионата Европы-2024, то он пройдет в Германии. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.