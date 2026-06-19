Казахстан узнал соперников перед жеребьевкой квалификации ЧМ-2028 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу вошла в первую корзину жеребьевки основного раунда европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2028 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жеребьевка состоится 19 июня 2026 года в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. В основном раунде квалификации примут участие 36 национальных сборных, которые будут разделены на 12 групп по три команды. Матчи пройдут по системе «дома — в гостях».

Согласно рейтингу мужских национальных сборных УЕФА по футзалу, Казахстан оказался в первой корзине вместе с Португалией, Испанией, Украиной, Францией, Хорватией, Италией, Арменией, Словенией, Чехией, Польшей и Нидерландами.

Во вторую корзину вошли Венгрия, Беларусь, Грузия, Бельгия, Словакия, Финляндия, Сербия, Румыния, Босния и Герцеговина, Молдова, Германия и Азербайджан. Третью корзину составили команды, преодолевшие предварительный этап отбора: Латвия, Швеция, Северная Македония, Косово, Андорра, Черногория, Норвегия, Литва, Дания, Албания, Эстония и Северная Ирландия.

Игры основного раунда запланированы на периоды с 12 по 21 октября, со 2 по 11 ноября, с 6 по 9 декабря 2026 года, а также с 22 февраля по 3 марта 2027 года.

По итогам основного этапа победители 12 групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие вторые места, напрямую выйдут в элитный раунд квалификации. Остальные восемь команд, финишировавших вторыми, продолжат борьбу в плей-офф.

Что касательно казахстанской лиги, напомним, действующие чемпионы страны по футзалу — алматинский «Кайрат» — объявили о подписании контракта с новым главным тренером. Им стал бразилец Густаво Парадеда.