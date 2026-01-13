Казахстан узнал хорошие новости об олимпийской лицензии во фристайле-акробатике

Заметные для Казахстана изменения произошли в списке возможных участников зимних Олимпийских игр 2026 года во фристайле-акробатике.

Еще 2 декабря 2025 года в предварительном списке у Казахстана было пять лицензий (две женщины и трое мужчин), то по состоянию на вечер 11 января 2026 года у Казахстана стало четыре лицензии (одна у женщин и три у мужчин). Тем не менее, есть и хорошая новость: Казахстан может вернуть недостающую лицензию, правда, если ее предоставят, то уже мужской команде, а не женской.

Дело в том, что в списке вероятных обладателей лицензий во фристайле-акробатике на текущий момент значатся спортсмены из Италии — страны-организатора Олимпийских игр. Однако, имеется пометка о том, что в этой стране нет спортсменов, выступающий во фристайле-акробатике в целом, поэтому квоты страны-хозяйки (одна женская и одна мужская) будут перераспределены.

В списке стран-кандидатов на освобождающиеся лицензии среди женщин первой стоит Швейцария, а среди мужчин — Казахстан.

Таким образом, после официальных процедур количество лицензий во фристайле-акробатике у Казахстана снова может достигнуть пяти (одна женская и четыре мужские).

Что касается других лыжных видов спорта, то по состоянию на вечер 11 января 2026 года у Казахстана в лыжных гонках от Казахстана предварительно могут участвовать семь спортсменов (четыре женщины и три мужчины), в прыжках на лыжах с трамплина — двое атлетов-мужчин, в лыжном двоеборье — один атлет-мужчина, в горнолыжном спорте — два представителя (один мужчина и одна женщина), во фристайле-могуле — четыре спортсмена (три женщины и один мужчина).

В целом ожидается участие в зимней Олимпиаде 2026 года не менее 34 спортсменов из Казахстана.