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    11:04, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан увеличит долю возобновляемой энергетики до 40% к 2035 году

    В энергетике Казахстана в ближайшие годы произойдут кардинальные изменения в структуре генерации с целью повышения устойчивости системы и увеличения доли возобновляемых источников энергии. Об этом заявил председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Возобновляемая энергия, ВИЭ
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    – На сегодняшний день одним из ключевых вызовов, стоящих перед энергосистемой, является ее организация. В структуре генерирующих мощностей намечаются масштабные изменения. В частности, до 2045 года планируется ввести 32 гигаватта новых электростанций, из которых около 12 гигаватт — возобновляемые, 2,4 гигаватта — атомная энергетика, а также 17 гигаватт — традиционные генераторы, — сказал Н. Айтжанов во время первого регионального энергетического форума Power Central Asia + China.

    По его словам, к 2035 году на возобновляемые и альтернативные источники энергии будет приходиться более 40% генерации. Эти меры обеспечат устойчивость энергетической системы даже в период резких колебаний выработки возобновляемых станций.

    – Синхронизация и развитие режима автоматики повысит наблюдаемость системы и даст возможность снизить влияние резких перепадов в выработке возобновляемых станций. В то время как маневренная генерация, системы накопления энергии и укрепление сетевой инфраструктуры станут главными направлениями повышения энергетической безопасности страны, — добавил спикер.

    Кроме того, по его информации, прорабатываются проекты по строительству нескольких крупных энергетических объектов, в том числе новой генерационной станции в Астане, 7 тыс. км линий электропередачи и систем накопления до 3 гигаватт.

    Ранее стало известно, что Казахстан и Китай подписали соглашения на сумму $25 млрд.

    Теги:
    Китай Форум Форум Power Central Asia + China Энергетика
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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