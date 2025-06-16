Казахстан увеличит долю возобновляемой энергетики до 40% к 2035 году

– На сегодняшний день одним из ключевых вызовов, стоящих перед энергосистемой, является ее организация. В структуре генерирующих мощностей намечаются масштабные изменения. В частности, до 2045 года планируется ввести 32 гигаватта новых электростанций, из которых около 12 гигаватт — возобновляемые, 2,4 гигаватта — атомная энергетика, а также 17 гигаватт — традиционные генераторы, — сказал Н. Айтжанов во время первого регионального энергетического форума Power Central Asia + China.

По его словам, к 2035 году на возобновляемые и альтернативные источники энергии будет приходиться более 40% генерации. Эти меры обеспечат устойчивость энергетической системы даже в период резких колебаний выработки возобновляемых станций.

– Синхронизация и развитие режима автоматики повысит наблюдаемость системы и даст возможность снизить влияние резких перепадов в выработке возобновляемых станций. В то время как маневренная генерация, системы накопления энергии и укрепление сетевой инфраструктуры станут главными направлениями повышения энергетической безопасности страны, — добавил спикер.

Кроме того, по его информации, прорабатываются проекты по строительству нескольких крупных энергетических объектов, в том числе новой генерационной станции в Астане, 7 тыс. км линий электропередачи и систем накопления до 3 гигаватт.

Ранее стало известно, что Казахстан и Китай подписали соглашения на сумму $25 млрд.