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Казахстан увеличит авиарейсы в Турцию

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Сентября 2021, 14:36
Казахстан увеличит авиарейсы в Турцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 августа 2021 года на очередное заседание Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (Далее - Межведомственная комиссия) был вынесен вопрос увеличения рейсов между Казахстаном и Турцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Начиная с середины сентября 2021 года (Эйр Астана с 17 сентября, Turkish Airlines с 25 сентября) авиакомпания Air Astana и Turkish Airlines планируют увеличить частоту полетов по маршруту Алматы – Стамбул с 2 до 3 рейсов в неделю.

Также, с 22 сентября 2021 г. авиакомпания SCAT планирует начать полеты по маршруту Актобе – Стамбул с частотой 2 рейса в неделю.

Дальнейшее увеличение рейсов в Турцию будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов Турции, пояснили в МИИР РК.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпаний.


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