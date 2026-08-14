Срок отработки госгранта для выпускников увеличили в Казахстане: кого коснутся изменения

В Казахстане изменили сроки обязательной отработки для некоторых выпускников, которые учились по государственному образовательному заказу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующие поправки внесены в Правила направления специалиста на работу, возмещения расходов, понесенных за счет бюджетных средств, предоставления права самостоятельного трудоустройства, освобождения от обязанности или прекращения обязанности по отработке гражданами РК, обучавшимися на основе государственного образовательного заказа.

Теперь выпускники, обучавшиеся по авиационным специальностям за счет государственного образовательного заказа, должны будут отработать не менее пяти лет после окончания вуза или организации послевузовского образования. Работать при этом можно будет в организациях независимо от формы собственности.

Для выпускников по другим специальностям срок обязательной отработки остается на уровне не менее трех лет.

Отдельные требования установили для тех, кто обучался в докторантуре по программе доктора по профилю. После завершения обучения им необходимо будет отработать не менее трех лет. Работа может проходить в организациях образования, научных организациях, государственных органах или других организациях, соответствующих профилю образовательной программы.

Приказ вступает в силу с 25 августа.

Ранее сообщалось, что в Атырау 269 выпускников вузов не отработали образовательный грант.