Образовательный грант не отработали 269 выпускников вузов Атырау
За последние три года 269 выпускников вузов Атырау, которые обучились по государственным образовательным грантам, не исполнили обязательства по их отработке, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным АО «Финансовый центр», в отношении этих выпускников проводятся правовые процедуры, связанные с исполнением обязательств по возмещению затрат на обучение, оплаченных за счет государственного бюджета.
В настоящее время по 260 делам проводится досудебная претензионная работа. Кроме того, в отношении трех выпускников возбуждены гражданские дела, еще по шести уже вынесены судебные решения. Они обязаны возместить расходы на обучение, а также предусмотренный законодательством штраф.
За последние три года вузы Атырауской области за счет средств государственного бюджета окончили 1489 человек. Из них 882 выпускника трудоустроились и проходят обязательную отработку по гранту. С 2023 года восемь человек полностью исполнили свои обязательства перед государством.
Согласно действующим требованиям, выпускники, обучавшиеся по государственному образовательному гранту, должны трудоустроиться до сентября года окончания учебы и уведомить об этом АО «Финансовый центр». Если трудоустроиться не удалось, необходимо обратиться в карьерный центр по месту жительства и зарегистрироваться в качестве безработного.
В соответствии с законодательством от обязательной отработки освобождаются граждане с инвалидностью I и II групп, беременные женщины, родители детей в возрасте до трех лет, а также лица, продолжившие обучение за счет средств государственного бюджета.
Напомним, ранее сообщалось, что итоги конкурса на государственные образовательные гранты на 2026-2027 учебный год будут опубликованы до 10 августа.